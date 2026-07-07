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CINEMA "Chico Bento 2" revela primeiras imagens e elenco chama atenção do público: "Espicharam" Atores retornaram para as filmagens da sequência no interior de São Paulo

“Chico Bento 2: Sardade” é o título escolhido para a sequência do filme em live-action do personagem de Mauricio de Sousa. As primeiras imagens oficiais do longa-metragem foram reveladas nesta terça-feira (7) e um detalhe chamou atenção do público.

Para marcar o início das filmagens, a equipe divulgou fotos de bastidores do ator Isaac Amendoim caracterizado como Chico Bento, ao lado dos companheiros de elenco Anna Julia Dias e Pedro Dantas, que interpretam Rosinha e Zé Lelé. Os fãs rapidamente notaram a mudança na aparência dos atores-mirins quase dois anos após o lançamento do primeiro filme.

"A sardade foi tanta que ocês até espicharo", brincou um seguidor nos comentários. "Daqui a pouco é Chico Bento Moço", apontou outro. Uma seguidora elogiou: "Estão enormes e continuam lindos".



“Chico Bento e a Goiabeira Maraviósa” foi filmado em 2023, quando Isaac Amendoim tinha 10 anos de idade. Em maio deste ano, o mineiro completou 13 anos e é oficialmente um adolescente.

As filmagens da continuação estão sendo realizadas no interior de São Paulo, nas cidades de Santana de Parnaíba, Itatiba e Bragança Paulista. Também retornam ao elenco Thaís Garayp (Vó Dita), Débora Falabella (Professora Marocas), Augusto Madeira (Agripino), Luis Lobianco (Nhô Lau), Livia La Gatto (Dona Cotinha), Guga Coelho (Nhô Bento) e Rafael Saraiva (Leocádio).

Na trama de “Chico Bento - Sardade”, o garoto caipira se junta aos seus amigos em uma nova e inusitada missão. Ele, Rosinha e Zé Lelé precisam encontrar um milho roxo, ingrediente raro e essencial para uma receita especial elaborada por Vó Dita.

Fernando Fraiha também volta à direção, com o desafio de repetir o sucesso do primeiro filme. A adaptação foi a segunda maior bilheteria do cinema brasileiro em 2025 e conquistou alguns prêmios, incluindo o Grande Otelo de Melhor Filme Infantil.

Com roteiro de Elena Altheman, Fernando Fraiha e Raul Chequer, o filme ainda não tem data de esteria confirmada. A produção é da Biônica Filmes em coprodução com Paris Entretenimento, MSP Estúdios e Paramount Pictures.

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