CINEMA Filme sobre Chico Bento, inspirado em HQ'S de Maurício de Sousa, começa a ser gravado Live-Action é dirigido por Fernando Fraiha, com produção da Biônica Filmes

"Chico Bento e a Goiabeira Maraviósa" é o novo live-action inspirado nas histórias em quadrinhos de Maurício de Sousa, com gravações iniciadas no interior de São Paulo - região escolhida para reviver a Vila Abobrinha de Chico Bento, Rosinha e cia.



Sob direção de Fernando Fraiha, o filme tem como protagonista o pequeno influenciador mineiro Isaac Amendoim, 10 anos. Já Zé Lelé, primo de Chico, vai ser vivido pelo ator Pedro Dantas.









Rosinha, a amada de Chico Bento, será interpretada por Anna Julia e sua melhor amiga, Tábata, ficará a cargo da atriz mirim Lorena de Oliveira.

Com produção assinada pela Biônica Filmes, em coprodução com a Mauricio de Sousa Produções, Paris Entretenimento, Paramount Pictures e Daniel Rezende - realizadores de "Turma da Mônica"(“Laços” e “Lições”) - e distribuição da Paris Filmes, "Chico Bento e a Goiabeira Maraviósa" traz a história do carismático menino da roça que junto aos seus amigos vai tentar salvar a goiabeira 'maraviósa' de Nhô Lau.

Crédito: Fábio Braga

