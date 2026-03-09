A- A+

STREAMING Chico Bento em ''One Piece''? Netflix faz parceria com Mauricio de Sousa e revela novidades Em uma animação de cerca de um minuto, Chico Bento é transportado para o universo de "One Piece" para comemorar a estreia da nova temporada da série no Brasil

A segunda temporada de One Piece, série da Netflix inspirada nos mangás de Eiichiro Oda, chega ao serviço de streaming nesta terça-feira, 10. Para comemorar a estreia no Brasil, a produção internacional fez uma parceria com Mauricio de Sousa e a MSP Estúdios e transportou um dos personagens mais icônico da Turma da Mônica para a Grand Line.

Em uma animação de cerca de um minuto, Chico Bento é transportado para o universo de One Piece. Ele navega com o navio Going Merry, come as frutas do diabo e ganha poderes de elasticidade semelhantes ao de Monkey D. Luffy (Iñaki Godoy), protagonista do seriado.

"Chico sonha que é o capitão dos Chapéus de Palha, incorporando sua energia, coragem e carisma sem abrir mão da própria essência e do humor bem brasileiro", descreve a Netflix na legenda do vídeo.

"Em comum, os dois têm no chapéu de palha a representação de liberdade, amizade e perseverança, valores que impulsionam suas jornadas e conquistam fãs ao redor do mundo", afirma o serviço de streaming.

Na segunda temporada de One Piece: A Série, o bando dos Chapéus de Palha partem rumo à Grand Line, a rota marítima mais perigosa do mundo. Em busca do maior tesouro do mundo, os piratas Luffy (Iñaki Godoy), Zoro (Mackenyu), Nami (Emily Rudd), Usopp (Jacob Romero) e Sanji (Taz Skylar) encontrarão ilhas estranhas e novos inimigos terríveis.

