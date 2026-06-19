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MÚSICA Chico Buarque faz 82 anos; relembre os sucessos que consolidaram seu legado Suas obras atravessaram diferentes períodos da história do País, dialogaram com questões políticas, sociais e afetivas e conquistaram admiradores de várias gerações

Nesta sexta-feira, 19, Chico Buarque completa 82 anos. Além de ser um dos principais compositores da Música Popular Brasileira, o artista se consolidou ao longo de seis décadas como uma das vozes mais influentes da cultura nacional, transitando entre a música, a literatura, o teatro e a reflexão sobre o Brasil.

Suas obras atravessaram diferentes períodos da história do País, dialogaram com questões políticas, sociais e afetivas e conquistaram admiradores de várias gerações. Das canções entoadas em festivais de música aos romances premiados internacionalmente, Chico construiu um legado raro, que permanece atual e relevante.

Nascido no Rio de Janeiro em 1944, Francisco Buarque de Hollanda cresceu cercado por arte e intelectualidade. Filho do historiador Sérgio Buarque de Holanda e da pianista e pintora Maria Amélia Cesário Alvim, teve contato desde cedo com a literatura, a música e os debates culturais que moldariam sua trajetória.

O reconhecimento nacional veio em 1966, quando venceu o Festival de Música Popular Brasileira com "A Banda". A canção transformou o jovem compositor em um fenômeno e marcou o início de uma carreira que logo se tornaria uma das mais importantes da história da música brasileira.

Nos anos seguintes, Chico ampliou seu repertório artístico e apresentou ao público composições que se tornariam clássicos. Canções como Construção, considerada uma das obras-primas da música brasileira, revolucionaram a forma de narrar histórias por meio da canção. Já "Apesar de Você" e "Cálice" se transformaram em símbolos da resistência cultural durante a ditadura militar, período em que o artista enfrentou censura e chegou a se autoexilar na Itália.

Outras músicas, como "João e Maria", "O Que Será", "Meu Caro Amigo", "Folhetim", "Olhos nos Olhos" e "Roda Viva", ajudaram a consolidar uma obra marcada pela sofisticação poética, pela sensibilidade e pela capacidade de retratar o cotidiano brasileiro.

A voz feminina e a força das palavras

Um dos aspectos mais celebrados da carreira de Chico Buarque é sua habilidade de escrever sobre diferentes perspectivas. Ao longo das décadas, o compositor criou algumas das personagens femininas mais marcantes da música brasileira, em canções como "Com Açúcar, com Afeto", "Atrás da Porta", "Teresinha" e "Folhetim".

A delicadeza com que construiu essas narrativas chamou a atenção de intérpretes como Elis Regina, Maria Bethânia, Gal Costa e Nara Leão, que transformaram suas composições em sucessos duradouros.

Além disso, Chico estabeleceu parcerias históricas com nomes como Tom Jobim, Vinicius de Moraes, Edu Lobo, Francis Hime, Milton Nascimento, Caetano Veloso e Toquinho, ampliando ainda mais sua influência na música brasileira.

Da canção ao romance

Se a música o transformou em um dos maiores artistas do País, a literatura confirmou sua versatilidade criativa. A partir da década de 1990, Chico passou a se dedicar com mais intensidade aos romances, conquistando reconhecimento da crítica especializada.

Seu primeiro grande sucesso literário foi "Estorvo", vencedor do Prêmio Jabuti de Melhor Romance em 1992. Depois vieram obras como "Benjamim", "Budapeste", "Leite Derramado", "O Irmão Alemão" e "Essa Gente", livros que exploram memória, identidade, política e relações humanas com a mesma precisão narrativa presente em suas canções.

Entre os reconhecimentos mais importantes de sua trajetória está o Prêmio Camões, concedido em 2019. Considerada a maior honraria da literatura em língua portuguesa, a premiação reconheceu o conjunto de sua obra e reafirmou seu lugar entre os principais escritores do idioma.

Um legado que atravessa gerações

Poucos artistas brasileiros conseguiram construir uma obra tão ampla quanto a de Chico Buarque. Sua produção ultrapassa fronteiras entre gêneros e linguagens, reunindo discos históricos, peças teatrais, romances premiados e personagens que passaram a fazer parte da memória cultural do País.

Aos 82 anos, Chico permanece como uma referência da arte brasileira, seja nas canções que continuam ecoando em diferentes épocas ou nos livros que seguem conquistando novos leitores.

Mais do que um cantor, compositor ou escritor, Chico Buarque tornou-se um dos grandes cronistas da experiência brasileira, um artista cuja obra segue dialogando com o passado, o presente e o futuro.

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