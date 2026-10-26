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ELEIÇÃO 2026 Chico Buarque e Marieta Severo se abraçam após reeleição de Lula Vídeo foi compartilhado pelo músico nas redes sociais; outros artistas também comemoraram a vitória do petista

O cantor Chico Buarque e a atriz Marieta Severo acompanharam juntos a apuração do segundo turno das eleições de 2026, na noite do último domingo (25). Com o anúncio da reeleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), os dois se abraçaram, e o momento foi compartilhado pelo músico nas redes sociais.

Lula foi reeleito com 51,79% dos votos, derrotando Flávio Bolsonaro. Chico e Marieta foram casados por mais de três décadas, entre 1966 e 1999, e tiveram três filhas: a atriz Silvia Buarque, a acadêmica Luísa Buarque e a produtora cultural Helena Buarque.

Discurso

Durante o pronunciamento oficial após a divulgação do resultado, Lula citou Chico Buarque como seu cantor favorito. O presidente também relembrou uma frase atribuída ao artista sobre a postura do Brasil nas relações internacionais: o país não deveria “falar grosso como a Bolívia e nem falar fino como os Estados Unidos”.

Outros artistas

Chico e Marieta não foram os únicos nomes da cultura brasileira a celebrar o resultado. Caetano Veloso também comemorou a vitória de Lula e publicou uma foto ao lado da esposa, Paula Lavigne. O cantor ainda compartilhou nos stories a música “Fé”, cantada em parceria com a irmã, Maria Bethânia.

Já o cineasta pernambucano Kléber Mendonça Filho publicou um vídeo com a frase “Somos a maioria”. A gravação começa com uma fala de Lucas Pavanato, deputado federal eleito pelo PL, que afirma: “Vocês são a minoria. E como minoria, a gente vai colocar você no seu devido lugar”.

A publicação do diretor faz referência ao discurso do parlamentar e marca mais uma manifestação de artistas após o resultado das urnas.

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