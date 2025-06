A- A+

ARTISTA Chico Buarque tem alta do hospital após cirurgia no crânio O exame detectou o excesso de líquido na cabeça, que precisou ser drenado

Chico Buarque teve alta do Hospital Copa Star, em Copacabana, Zona Sul do Rio, na manhã desta quinta-feira (5), após ter passado por uma cirurgia no crânio, na terça (3).



Segundo a assessoria de imprensa do artista, Chico "está ótimo" e "saiu pela porta da frente do hospital, puxando ele mesmo sua mala de rodinhas", na companhia da esposa, Carol Proner, que o acompanhou durante a internação.

A operação, que teve como objetivo diminuir a pressão intracraniana, foi conduzida pelo neurocirurgião Paulo Niemeyer e durou cerca de uma hora. O cantor de 80 anos se internou na noite da última segunda-feira (2). A necessidade da realização do procedimento foi apontada durante um check-up feito pelo artista.

O exame detectou o excesso de líquido na cabeça, que precisou ser drenado. O problema foi detectado bem no início e, a longo prazo, poderia afetar a fala e os movimentos de Chico.

Participação em show

No último domingo (1), Chico fez participação surpresa e histórica no show de Gilberto Gil, "Tempo rei", na Marina da Glória. Muito emocionado, Chico cantou "Cálice" com o amigo de longa data e chegou a chorar. A música foi composta por eles nos anos 1970 e virou símbolo da resistência artística e política da época contra a repressão imposta pela ditadura militar.

O cantor entrou e saiu no palco da Marina andando muito devagar, demonstrando até um pouco de dificuldades, conforme apontaram pessoas que estavam na plateia e compartilharam vídeos nas redes sociais.



