Chico Buarque tem turnê com samba, blues e confidências

A- A+

"Que tal um samba?" era o nome do show de Chico Buarque e banda, mais a cantora Monica Salmaso, que estreava sua temporada carioca no Vivo Rio, na chuvosa noite dessa quinta-feira. No entanto, a sensação não foi um samba, mas um blues - o "Blues da bancarrota", ao longo do qual Chico apresentou a banda e resolveu dizer algumas palavras.

Em confidência marota ao público, ele revelou ter pensado um usar um teleprompter para ler as próprias letras durante o show. Uma péssima ideia, já que iam achar que "se eu não sei cantar direito, é porque eu não fiz minhas músicas" - em alusão a acusações - vindas da extrema-direita - de que não teria composto as próprias músicas.

"Na internet sai de tudo, mas dizer que eu compro minhas músicas, isso eu não vou permitir!", disse Chico, para depois voltar a fazer graça: - Essa música ("Bancarrota blues") não é minha, é do Paulo Guedes!

Veja também

MÚSICA 27ª edição da Festa de Reis na Casa da Rabeca nesta sexta feira