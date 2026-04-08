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MÚSICA Chico Buarque volta a Cuba 34 anos depois de sua última visita Buarque viajou a Havana atendendo a um convite do cantor e compositor cubano Silvio Rodríguez. Os artistas vão gravar uma versão da canção Sueño con Serpientes, de Rodríguez

Chico Buarque foi para Cuba. O compositor brasileiro desembarcou no país caribenho nesta terça-feira, 7. De acordo com informações do perfil oficial no Instagram, Buarque viajou a Havana atendendo a um convite do cantor e compositor cubano Silvio Rodríguez, de quem é amigo há cinco décadas. Os dois entram em estúdio nesta quinta-feira, 9, para gravar uma versão da canção Sueño con Serpientes, de Rodríguez.

Buarque volta a Cuba depois de 34 anos de sua última visita. De acordo com o texto publicado em seu perfil, o compositor, além de cumprir o compromisso profissional, considera a viagem uma "demonstração de solidariedade ao povo do país, em meio ao endurecimento das sanções contra a ilha e ao agravamento da crise energética".

O compositor viajou acompanhado por sua mulher, a jurista Carol Proner. Juntos, eles realizaram uma doação de medicamentos essenciais ao Ministério da Saúde de Cuba.

Buarque tem uma forte ligação com Cuba e artistas cubanos, além de Rodríguez. A mais conhecida delas é com o compositor Pablo Milanés (1943-2022), de quem ele fez uma versão para a canção Yolanda. Durante a ditadura militar brasileira, Buarque compôs, em parceria com Francis Hime, Maravilha, com versos que remetiam a Cuba. Ele também teve uma versão de O Que Será gravada pela cantora Omara Portuondo em 2008.

Em 1979, o compositor liderou uma caravana de artistas que se apresentam em Cuba. Ele estava acompanhado por nomes como Zezé Motta, Simone, Djavan, Gonzaguinha e Marieta Severo.

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