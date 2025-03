A- A+

SHOW Chico César faz show de 30 anos do álbum "Aos Vivos" no Recife, em maio; ingressos à venda Show será no dia 10 de maio, no Teatro do Parque

Em 1995, o cantor e compositor paraibano Chico César lançava seu primeiro álbum, “Aos Vivos”. Os 30 anos dessa estreia serão celebrados com show que o artista levará a todo o Brasil, e Recife está na agenda.

No próximo dia 10 de maio, Chico César aportará na Capital pernambucana – mais exatamente, no Teatro do Parque – com o show celebrativo. Os ingressos já estão à venda no Sympla.

Nesta celebração dos 30 anos de “Aos Vivos”, Chico César fará como no álbum: um show de voz e violão.

“Aos Vivos”

Disco de estreia de Chico César, “Aos Vivos” marcou o surgimento de Chico César para o grande público brasileiro.

O álbum foi gravado em 1994, na Sala Guiomar Novaes (Funarte-SP), em São Paulo (SP), tendo sido lançado em 1995, pela gravadora Velas.



Três músicas marcantes da trajetória de Chico estão no álbum: “Mama África”, “À Primeira Vista” – presentes também no disco “Cuscuz Clã” – e “Beradêro”, que o acompanham em seus shows até hoje.



Outras pedras preciosas de Chico, como “Saharienne”, “Mulher Eu Sei”, juntam-se a canções de outros artistas, como “Paraíba” (Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira) e “Alma não tem cor” (André Abujamra).

“Aos Vivos” também conta com as participações de Lenine e do saudoso guitarrista tropicalista Lanny Gordin (1951-2023).





