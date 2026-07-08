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televisão Chico César celebra três décadas de "Cuscuz Clã" em apresentação no Bem Brasil Show traz repertório do álbum que projetou nacionalmente o artista paraibano

O cantor e compositor Chico César é o convidado da edição deste domingo (12) do programa Bem Brasil, exibido ao vivo pela TV Cultura diretamente do Sesc Itaquera, em São Paulo (SP).

Com apresentação de Wandi Doratiotto e participação da jornalista Roberta Martinelli na conversa com a plateia, a atração começa ao meio-dia.

Na ocasião, o músico leva ao palco o espetáculo “Cuscuz Clã – 30 anos”, criado para celebrar as três décadas do disco que representou um divisor de águas em sua trajetória artística.

Lançado em 1996, o álbum ampliou a projeção nacional do artista e apresentou ao público canções que se tornaram referências de sua obra, entre elas “À Primeira Vista” e “Mama África”.

Com produção assinada por Marcos Mazzola, o trabalho contou com participações de instrumentistas de destaque, como Naná Vasconcelos, Lanny Gordin e Bakhiti Kumalo.

A gravação reúne diferentes matrizes sonoras, transitando por gêneros como pop, rock, baião e forró, ao mesmo tempo em que evidencia elementos da cultura afro-brasileira e nordestina em composições marcadas pela combinação entre lirismo, crítica social e forte presença rítmica.

Além de revisitar integralmente o repertório de “Cuscuz Clã”, o show percorre diferentes momentos da carreira de Chico César, incluindo releituras de faixas lançadas em “Aos Vivos” (1995), seu primeiro álbum.

A apresentação também homenageia a formação que acompanha o cantor desde os primeiros anos de sua atuação em São Paulo, inspiração para o título do disco comemorado.

O programa poderá ser acompanhado pela TV Cultura, emissoras afiliadas e plataformas digitais da rede, além do canal do Sesc São Paulo no YouTube e da SescTV. Quem preferir assistir presencialmente poderá comparecer ao Sesc Itaquera, onde a entrada é gratuita.



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