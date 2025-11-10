A- A+

Música Chico César e Carlos Rennó lançam canções-manifesto em defesa da Caatinga; ouça O Manifesto "Dois Movimentos Para a Caatinga" conta com a participação de Juliana Linhares e Xangai. O projeto tem a produção musical assinada pelo produtor mineiro César Lacerda

A crescente degradação da Caatinga e a necessidade urgente de preservar e cuidar desse bioma exclusivamente brasileiro e vital para a Bacia do São Francisco motivaram os artistas Chico César e Carlos Rennó a apresentar canções que intitularam de manifesto “Dois Movimentos Para a Caatinga” (ouça).



Reconhecendo a importância de iniciativas que apoiam, orientam, educam e denunciam atos contra esse bioma do Nordeste, os artistas aproveitaram a visibilidade do mês em que acontece a COP-30, em Belém do Pará para promover o lançamento, que conta com participações de Xangai, Juliana Linhares e Quinteto da Paraíba, artistas brasileiros de diferentes gerações.

Sobre as canções-militantes'

As canções “Uma Defesa da Caatinga” e “Outra Defesa da Caatinga” tratam da urgência de fortalecer a proteção e a fiscalização do bioma, e convocam a sociedade para a mobilização.



A produção musical é de César Lacerda, as letras de Carlos Rennó, e a direção artística de Carlos Rennó, César Lacerda e Chico César.

“Dois Movimentos Para a Caatinga” se relaciona com um projeto criado por Carlos Rennó, que tem como foco o mapeamento dos biomas brasileiros a partir de suas 'canções militantes'.



Ao todo, até o presente momento, foram produzidas 35 obras. Desde 2017, as canções contam com a participação de grandes nomes da música brasileira, como Elza Soares, Maria Bethânia, Gilberto Gil, Caetano Veloso, Ney Matogrosso, Lenine, Chico César, Marina Sena e muitos outros.



