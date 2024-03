A- A+

SHOW Chico César e Zeca Baleiro sobem ao palco no Recife "Ao Arrepio da Lei" Dupla faz show no Teatro Guararapes no próximo dia 10 de maio; ingressos já disponíveis

Com o Nordeste demarcado entre referências sonoras e versos musicados, para além da origem de ambos, Chico César, da Paraíba e Zeca Baleiro, do Maranhão, "Ao Arrepio da Lei" - disco lançado nas plataformas digitais na última sexta-feira (1º) - começa a circular em palcos País afora, em turnê que chega ao Recife no próximo 10 de maio, com show no Teatro Guararapes.





O disco, autoral e com produção assinada por Swami Jr., será o mote da apresentação da dupla, parceira desde os idos anos de 1990. Mas no repertório, clássicos de ambos também vão integrar o set list.



Serviço

Show "Ao Arrepio da Lei", de Chico César e Zeca Baleiro

Quando: 10 de maio, 21h

Onde: Teatro Guararapes (Centro de Convenções de Pernambuco)

Ingressos a partir de R$ 80 no site Cecon Tickets e na bilheteria do teatro

Informações: (81) 4042-8400

Veja também

BBB 24 Usuários de redes sociais acusam Fernanda de xenofobia no BBB 24