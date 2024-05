Chico César e Zeca Baleiro se apresentam juntos, no Teatro Guararapes, nesta sexta (10)

A- A+

Em 1991, o maranhense José Ribamar acabara de chegar para morar em São Paulo. Com um show para fazer, seu amplificador havia pifado durante a viagem, de carro, de São Luís à Paulicéia. O amigo e poeta Celso Borges, então, lembrou de uma pessoa que poderia lhe emprestar um amplificador: “Zeca, conheci um cara da Paraíba, vocês vão se adorar. Vocês não têm nada a ver, e têm tudo a ver”, disse Celso, se referindo a Francisco.



E foi assim – a partir de um amplificador emprestado – que Zeca Baleiro e Chico César tornaram-se amigos, roomates (dividiram morada naquele início dos 1990) e parceiros na estrada musical. Trinta e três anos depois, eles lançaram, em março passado, o álbum conjunto “Ao Arrepio da Lei”, que coroa essa amizade, com 11 parcerias inéditas dos artistas. Chico e Zeca apresentam o show baseado no novo álbum nesta sexta (10), no Teatro Guararapes, a partir das 21h.







"Ao Arrepio da Lei"

Apesar da relação antiga, Chico e Zeca nunca foram de compor muito juntos. “Nossa parceria nunca se deu muito no plano da composição. Era mais num plano de troca estética mesmo”, conta Zeca. Da dupla, as mais conhecidas são “Pedra de Responsa” e “A Dança do Papangu”.



No entanto, em 2020 e 2021, durante a pandemia, eles começaram a criar muito em parceria. “Quando nos demos conta. Nós já tínhamos ali umas 22 canções novas”, lembra Chico. Onze delas foram escolhidas para entrar no disco, que foi produzido pelo também parceiro de longa data de ambos, Swami Jr.



O papel do artista

“ Ao arrepio da lei/ Me criei contra o sistema/ Vender poemas/ Virou minha profissão/ Com a viola a tiracolo/ Sou problema/ Carrego o lema/ De lutar contra a opressão ”, diz uma das estrofes da faixa-título. De certa forma, uma reflexão sobre esse lugar “anti sistema” do artista e da sua arte.



“Eu sinto que a própria manifestação artística já é uma luta contra a opressão da realidade, por ela trazer um elemento de alucinação, certo delírio. A realidade, às vezes, é muito dura. Para você ver a realidade, você tem que delirar”, diz Chico César.

“Nós nos criamos dentro dessa mística do artista bandoleiro, do artista rebelado. E aí, cada um, dentro do seu potencial e das suas limitações, e das limitações do próprio tempo, vai vivendo essa disrupção, que é ser artista num mundo às vezes tão distópico. Eu sinto que esse disco reafirma um pouco as nossas crenças no artista rebelde, na arte que desafia a realidade”, completa o paraibano.

“É num sentido mais amplo, de que a arte deve ser anti-sistêmica, mesmo que o artista esteja inserido no ‘mercado’. Sei que soa paradoxal, e é (risos). Mas acho possível ocupar esse lugar. Acho que eu e Chico estamos em parte nesse lugar, de termos um público grande, mas não termos calado nossa voz ‘política’ (aqui no sentido mais amplo do termo)”, discorre Zeca Baleiro.



Show no Recife

Pernambuco é o terceiro estado a receber o show “Ao Arrepio da Lei”. Paraná (Curitiba) e Santa Catarina (Florianópolis) já viram. No repertório, além das canções do disco, outras do repertório de cada um dos artistas: “À flor da pele”, “À Primeira Vista”, “Lenha”, “Da Taça”, “Bandeira”, “Pedrada”, “Beradêro” estão no set list.



“Eu me sinto muito feliz sempre que volto a Pernambuco porque falar com Pernambuco é falar com o Nordeste inteiro. Então, chegar primeiro em Pernambuco, no Nordeste, é entrar com os dois pés na nossa região, que é uma região tão rica e de cultura, que produz e que recebe tão bem os seus próprios artistas”, diz Chico.



"Recife tem uma das plateias mais bonitas, participativas e musicais do Brasil. Tenho memória de shows incríveis aí, em teatros ou shows de rua, no Carnaval. É sempre bom voltar a Recife”, endossa o parceiro Zeca.

SERVIÇO

Show de Chico César e Zeca Baleiro - "Ao Arrepio da Lei"

Quando: Sexta (10), às 21h

Onde: Teatro Guararapes | Av Professor Andrade Bezerra, s/n, Salgadinho - Olinda

Ingressos: a partir de R$ 80, à venda na bilheteria do teatro e no site Cecon Tickets

Veja também

LEI Governo britânico alerta para problemas de privacidade de séries como 'Bebê Rena'