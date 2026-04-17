Chico César estreia turnê de "FOFO", seu novo álbum de inéditas, no Teatro do Parque
O show, com Chico e seu violão em cena, será dia 2 de maio, às 20h
O cantor e compositor paraibano Chico César escolheu o Recife como palco da estreia da turnê de "Fofo", seu novo álbum ainda em produção, em show marcado para o dia 2 de maio, no Teatro do Parque, às 20h.
Após dez álbuns autorais, “FOFO” será o primeiro disco em que o cantor e compositor paraibano volta ao tempo de sua juventude, dando voz a composições escritas em sua passagem pela banda Jaguaribe Carne, quando morou em João Pessoa, e também na chegada a São Paulo.
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Sobre o álbum
Com seu 11º álbum gravado em estúdio, o músico celebra um marco pessoal e artístico que sintetiza vivências, conquistas e redescobertas. Das 16 faixas do projeto, todas nunca gravadas, 13 são assinadas por Chico - letra e música. As outras três foram feitas em parceria com Pedro Osmar, Paulo Ró (integrante do Jaguaribe Carne) e Chimamanda Ngozi Adichie, escritora nigeriana.
Do livro dela Americanah, o cantor tirou o mote da canção que dá título a seu disco: “Eu não quero ser fofo, eu quero ser a porra do amor de sua vida”.
O álbum “FOFO”, ainda sem data de lançamento, chega em formato voz e violão, assim como foi gravado “Aos Vivos” (1995), obra que marcou a estreia de Chico César na música brasileira e o consolidou como um dos grandes nomes da música nacional e internacional, levando suas composições para palcos de diferentes partes do mundo.
A sonoridade do disco é densa, marcada pelo experimentalismo e uma certa angústia típica da juventude em meio ao ambiente político e existencial da época.
Sobre o artista
Chico César é um dos nomes mais inventivos e multifacetados da música brasileira. Cantor, compositor, escritor e jornalista, ele desafia rótulos e convenções, criando uma obra singular que mistura ritmos regionais, poesia afiada e uma visão de mundo profundamente humanista.
Emergiu no cenário musical brasileiro nos anos 1990, trazendo uma sonoridade fresca e uma abordagem lírica que trazia humor, crítica social e uma profunda sensibilidade poética.
Seu álbum de estreia, "Aos Vivos" (1995), já anunciava sua originalidade, com canções como "Mama África" e "À Primeira Vista", que se tornaram hinos de resistência e celebração da diversidade cultural. Sua música é uma fusão de ritmos brasileiros, como o forró e o maracatu, com influências do reggae, do funk e até da música africana.
Essa mistura, longe de ser aleatória, reflete sua visão de mundo: uma defesa intransigente da pluralidade e da liberdade criativa. Chico César não se prende a fórmulas; ele as reinventa.
*Com informações da assessoria
SERVIÇO
Chico César no show de lançamento do álbum “FOFO”
Quando: Dia 2 de maio de 2026, às 20h
Onde: Teatro do Parque: Rua do Hospício, 81, Boa Vista, Recife
Informações: (81) 99488-6833
Ingressos à venda na Sympla
R$ 200 e R$ 100 (meia)