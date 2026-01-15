A- A+

MÚSICA Chico Chico apresenta novo álbum em show no Teatro RioMar, nesta sexta (16) Turnê nacional apresenta "Let it Burn / Deixa Arder", que reúne repertório autoral e releituras de clássicos

Chico Chico desembarca no Recife, nesta sexta (16), para uma apresentação única no Teatro RioMar, no Pina, às 21h.

O show integra a circulação nacional do projeto “Let It Burn / Deixa Arder”, que consolida um momento de renovação artística do músico e coloca no centro do palco as canções de seu trabalho mais recente, lançado em 2025 pela Deck.

A apresentação reflete a intensidade criativa que atravessa a atual fase do artista, destacando uma sonoridade plural que dialoga com o rock, a música brasileira e o folk.

No repertório, estão composições como “Tanto Pra Dizer”, “Tempo de Louças” e a faixa-título “Let It Burn”, além de experimentações rítmicas e estéticas que passam por “Lugarzinho”, pelo balanço de “Hora H” e pela proposta mais ousada de “Parabelo da Existência”.

O espetáculo também abre espaço para releituras de músicas que influenciam a trajetória de Chico Chico, entre elas “Vila do Sossego”, de Zé Ramalho, “Girl From The North Country”, de Bob Dylan, e “Four and Twenty”, de Crosby, Stills, Nash & Young.

Para o cantor, o novo álbum simboliza um processo construído de forma coletiva, e representa o início de um ciclo que ele segue celebrando na estrada.

“Estou muito feliz com o álbum. Sinto como um trabalho coletivo, meu, do produtor, Pedro Fonseca, e dos músicos que participam. É uma nova etapa, e estou empolgado para seguir com a turnê”, afirma o cantor.

SERVIÇO

Chico Chico - “Let it Burn / Deixa Arder”

Quando: Sexta (16), às 21h

Onde: Teatro RioMar - Av. República do Líbano, 251, Pina - Recife-PE

Ingressos: a partir de R$ 120 no site Uhuu

Informações: @teatroriomarrecife

*Com informações da assessoria

