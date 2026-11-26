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celebridades Chico Chico dir ter fica nervoso ao ver Luísa Arraes caracterizada como sua mãe, Cássia Eller Atriz engravidou do cantor bem no momento em que roda filme em que interpreta a cantora

Luisa Arraes engravidou de Chico Chico bem no momento em que roda um filme sobre Cássia Eller, mãe do cantor e compositor, no cinema.

A atriz está finalizando as filmagens do longa "Cassia - O filme", dirigido por Diego Freitas, no Rio de Janeiro.

Em entrevista recente ao videocast do Globo "Conversa vai, conversa vem", Chico contou o que sentiu ao ver a namorada caracterizada como sua mãe:

- Dá um nervoso... - resumiu o artista.

Os dois artistas têm a mesma idade, 33 anos, e mantém um relacionamento desde 2024.

A chegada do bebê reúne duas famílias com contribuições para a cultura brasileira. Pelo lado materno, os avós são a atriz Virginia Cavendish e o diretor Guel Arraes.

Já Chico Chico é filho de Cássia Eller e foi criado por Maria Eugênia Vieira Martins, companheira da cantora, após a morte da artista, em 2001.

O longa-metragem pretende explorar a intimidade da cantora e mostrar que, para além do furacão que ela era no palco, a artista era doce e tímida.

A relação com Maria Eugênia e a construção de uma família que desafiava as convenções sociais da época também estão entre os temas abordados, além, é claro, dos acontecimentos marcantes da vida profissional de Cássia.

Na entrevista à jornalista Maria Fortuna, Chico Chico comentou que, graças ao filme, tem tido acesso a um material que não conhecia, como vídeos e fotos íntimas da mãe.

Também contou que ouve os discos dela diariamente, revelando que o seu preferido é "O marginal" (segundo álbum da cantora, lançado em 1992).

O cantor disse que prefere se manter distante das filmagens "para não confundir muito as coisas". Comentou ainda a polêmica em torno da escolha de Luisa para o papel por conta de ela ser sua namorada.

- Era difícil não ter isso. Eu achei ótimo, mas não participo de nada. Mas é muito doido essa coisa da caracterização, como fica parecido. Nossa, dá um nervoso...

Chico disse ainda que Luisa trouxe para ele a perspectiva de futuro, mudando sua forma de olhar para a vida:

- As pessoas que a gente ama fazem isso com a gente. Ela, meus amigos, minha mãe. Espero que, de alguma maneira, eu faça isso também com eles.

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