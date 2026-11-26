Chico Chico dir ter fica nervoso ao ver Luísa Arraes caracterizada como sua mãe, Cássia Eller
Atriz engravidou do cantor bem no momento em que roda filme em que interpreta a cantora
Luisa Arraes engravidou de Chico Chico bem no momento em que roda um filme sobre Cássia Eller, mãe do cantor e compositor, no cinema.
A atriz está finalizando as filmagens do longa "Cassia - O filme", dirigido por Diego Freitas, no Rio de Janeiro.
Em entrevista recente ao videocast do Globo "Conversa vai, conversa vem", Chico contou o que sentiu ao ver a namorada caracterizada como sua mãe:
- Dá um nervoso... - resumiu o artista.
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Os dois artistas têm a mesma idade, 33 anos, e mantém um relacionamento desde 2024.
A chegada do bebê reúne duas famílias com contribuições para a cultura brasileira. Pelo lado materno, os avós são a atriz Virginia Cavendish e o diretor Guel Arraes.
Já Chico Chico é filho de Cássia Eller e foi criado por Maria Eugênia Vieira Martins, companheira da cantora, após a morte da artista, em 2001.
O longa-metragem pretende explorar a intimidade da cantora e mostrar que, para além do furacão que ela era no palco, a artista era doce e tímida.
A relação com Maria Eugênia e a construção de uma família que desafiava as convenções sociais da época também estão entre os temas abordados, além, é claro, dos acontecimentos marcantes da vida profissional de Cássia.
Na entrevista à jornalista Maria Fortuna, Chico Chico comentou que, graças ao filme, tem tido acesso a um material que não conhecia, como vídeos e fotos íntimas da mãe.
Também contou que ouve os discos dela diariamente, revelando que o seu preferido é "O marginal" (segundo álbum da cantora, lançado em 1992).
O cantor disse que prefere se manter distante das filmagens "para não confundir muito as coisas". Comentou ainda a polêmica em torno da escolha de Luisa para o papel por conta de ela ser sua namorada.
- Era difícil não ter isso. Eu achei ótimo, mas não participo de nada. Mas é muito doido essa coisa da caracterização, como fica parecido. Nossa, dá um nervoso...
Chico disse ainda que Luisa trouxe para ele a perspectiva de futuro, mudando sua forma de olhar para a vida:
- As pessoas que a gente ama fazem isso com a gente. Ela, meus amigos, minha mãe. Espero que, de alguma maneira, eu faça isso também com eles.