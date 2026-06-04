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MÚSICA Chico Chico e Orquestra Sesiminas lançam primeiro de uma trilogia de EPs gravados ao vivo Primeiro volume do projeto reúne composições próprias e uma homenagem ao repertório de Zé Ramalho em versões com acompanhamento sinfônico

O cantor e compositor Chico Chico lançou, na última semana, o primeiro capítulo do projeto “Chico Chico & Orquestra Sesiminas”, lançado pelo selo Deck.

Registrado durante uma apresentação especial ao lado da formação mineira, o trabalho será dividido em três volumes, com os próximos lançamentos previstos até julho.

A estreia da série traz quatro faixas que unem a interpretação intimista do artista à sonoridade ampliada pelos arranjos orquestrais. O repertório inclui uma nova leitura de “Admirável Gado Novo”, composição consagrada de Zé Ramalho, além das canções autorais “Toada”, “A Felicidade” e “Vai”.

Sobre a experiência de dividir o palco com uma orquestra, Chico Chico destaca o impacto musical e emocional do encontro. “É sempre outra experiência sermos acompanhados por uma orquestra. A música vai se expandindo por outros instrumentos e tanto o público quanto nós, que estamos no palco, nos emocionamos”, comentou.

Na apresentação que deu origem ao registro, o artista esteve acompanhado pelos músicos João Rafael, no baixo, Pedro Fonseca, ao piano de cauda, Thiaguinho Silva, na bateria, e Walter Villaça, na guitarra, além da Orquestra Sesiminas.

O concerto também resultou na gravação de “Menino Bonito”, versão da canção de Rita Lee que alcançou ampla repercussão nacional. Agora, parte daquele espetáculo chega às plataformas digitais, antecipando os dois volumes que completarão o projeto nos próximos meses.

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