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famosos Luisa Arraes e Chico Chico, filho de Cássia Eller, esperam primeiro filho Atriz interpreta a mãe do namorado em cinebiografia; em entrevista ao Globo, cantor falou sobre os planos de futuro que a relação despertou nele

O cantor e compositor Chico Chico, filho de Cássia Eller (1962-2001), e a atriz Luísa Arraes, de 33 anos, vão ser pais pela primeira vez.

A gravidez foi revelada na última quarta-feira (25) pela colunista Mônica Bergamo, da "Folha de S.Paulo", e confirmada pela assessoria da artista.

Juntos desde 2024, os dois vivem uma curiosa coincidência entre a vida pessoal e a profissional: Luísa está concluindo as gravações da cinebiografia de Cássia, em que interpreta a mãe do namorado.

Em entrevista ao Globo no início deste mês, Chico Chico falou sobre como a relação com a atriz mudou sua maneira de olhar para o futuro. Questionado sobre a perspectiva de fazer planos que o namoro havia despertado nele, o músico respondeu:

— Sim. As pessoas que a gente ama fazem isso com a gente. Ela, meus amigos, minha mãe. Espero que, de alguma maneira, eu faça isso também com eles.

Na ocasião, o cantor também comentou a repercussão da escolha de Luísa para protagonizar "Cássia – O filme". A atriz conquistou o papel após um processo de seleção que envolveu mais de cem candidatas.

— Era difícil não ter isso. Eu achei ótimo, mas não participo de nada. Mas é muito doido essa coisa da caracterização, como fica parecido. Nossa, dá um nervoso... — afirmou o músico.

A chegada do bebê vai unir duas famílias de longa trajetória na cultura brasileira. Luísa é filha do diretor Guel Arraes e da atriz Virginia Cavendish. Chico, por sua vez, seguiu os passos de Cássia Eller na música e construiu uma carreira como cantor e compositor. Após a morte da artista, em dezembro de 2001, ele foi criado por Maria Eugênia Vieira Martins, companheira de Cássia.

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