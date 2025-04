Chico Chico, filho de Cássia Eller, se apresenta em Pernambuco pela primeira vez

A- A+

Chico Chico se apresenta em Pernambuco pela primeira vez neste sábado (19), às 21h, no Pirajuba Restaurante, em Maracaípe. O cantor é filho de Cássia Eller e namora a atriz Luisa Arraes.

O músico realiza a estreia no Nordeste da turnê do álbum "Estopim", lançado em agosto de 2024 pela Deckdisc. O espetáculo apresenta uma estética pop, com elementos urbanos do rock e da música eletrônica, além de ritmos da cultura popular, como baião, maracatu, galope e pagodão.

A produção musical do disco e a direção musical do show, além dos arranjos e instrumentação, foram concebidos por Pedro Fonseca. A nova turnê foi iniciada na terceira participação de Chico Chico no Rock in Rio, no ano passado.

Além do cantor, outras atrações musicais marcam a noite. A casa abrirá às 20h, com show de abertura de Forró da Setenta. Para encerrar a festa, após Chico Chico, DJ Urêa Beat Singer comanda o set.

Serviço:

Show de Chico Chico

Quando: neste sábado (19), às 20h

Onde: Pirajuba Restaurante (Av. Beira Mar, 16, Praia de Maracaípe, Ipojuca)

Ingressos a partir de R$ 60, à venda no Sympla



