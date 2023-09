Chico Moedas arquiva posts e ganha seguidores após exposição de traição a Luísa Sonza

A- A+

O influenciador digital Chico Moedas ganhou cerca de dez mil seguidores, em pouco menos de uma hora, após a cantora Luísa Sonza o acusar de tê-la traído, por meio de um relato emotivo no programa "Mais você", da apresentadora Ana Maria Braga, da TV Globo, nesta quarta-feira (20). A conta digital do niteroiense de 27 anos — que inspirou a recém-lançada canção "Chico", presente no disco mais recente de Luísa — ainda aparece visível para quem acessa o aplicativo por meio do celular.

O influencer, no entanto, decidiu arquivar todas as publicações de seu perfil após a série de ataques e comentários que passou a receber no início desta tarde. Portanto, quem acessa a conta do rapaz não consegue mais visualizar nenhum de seus posts. As atualizações também não estão mais visíveis para o público — por mais que ele continue a ganhar seguidores, o número só será atualizado no momento em que a conta for reativada. Até o momento em que resolveu arquivar o perfil na plataforma, Chico mantinha 620 mil seguidores.

Mais conhecido pelo apelido Chico Moedas, Chico Veiga ganhou uma música com seu nome no novo disco de Luísa Sonza, "Escândalo íntimo". Os dois assumiram o relacionamento em julho e permaneceram juntos ao longo de quatro meses. Nesta quarta-feira, a artista confirmou o fim da relação em entrevista ao "Mais Você", da TV Globo, e leu uma carta em que cita ter sido traída num bar.

No texto, Sonza disse que escolheu quebrar um ciclo para se proteger:

"Meu amor, infelizmente, você mexeu com a mulher errada. Hoje quebro esse ciclo pela minha mãe, minhas tias... Hoje eu escolho, mesmo que doa, mesmo ainda te amando. Hoje eu me protejo e não te protejo, porque você, naquela noite, naquele bar, não me protegeu. Hoje te dou um adeus por mim e por todas nós. Eu vou viver o amor, só não vai ser com você", disse a artista.

