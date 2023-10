A- A+

Celebridades Chico Moedas é flagrado com outra mulher, ao som de música feita em sua homenagem por Luísa Sonza Registro do amigo de Casimiro foi feito por frequentadores do "Adoro Frozen", no Rio de Janeiro

Chico Moedas, ex-namorado da cantora Luísa Sonza, foi visto aos beijos com uma anônima, em noitada no Rio de Janeiro, nesta quinta-feira (12). Por um acaso (ou nem tanto acaso assim), a música que tocava durante os registros feitos por frequentadores da festa, era um remix/mashup de "Chico" e de "Trair a Minha Namorada (Hoje Eu Quero Trair)", de MC Ricardo.

O amigo de Casimiro estava no evento "Adoro Frozen", que aconteceu no Santo Cristo, em clima sensual e íntimo com uma loira. As pessoas começaram a gravar o casal no momento em que se beijaram, enquanto a cantora pop proclamava: "Chico se tu me quiseres, sou dessas mulheres de se apaixonar...".

Confira momento a seguir:

Chico Moedas é visto aos beijos com loira ao som de "Chico", smash de Luísa Sonza.pic.twitter.com/Ykh0sEqfTp — PAN (@forumpandlr) October 13, 2023

