FAMOSOS Chico Moedas fala pela primeira vez sobre término com Luísa Sonza em post nas redes sociais

Chico Moedas se pronunciou pela primeira vez sobre o término do relacionamento com Luísa Sonza. Em novo perfil nas redes sociais, o rapaz afirma que sua conta antiga no Instagram havia sido derrubada e que não parou de seguir a cantora.

"Em momento algum eu havia deixado de seguir a cantora Luísa Sonza. Meu perfil do qual não tenho mais acesso havia sido invadido. Sobre as acusações de infidelidade, peço respeito e não é um assunto que eu gostaria de falar sobre nesse momento. Tudo o que tinha pra falar já foi dito à Luísa. Obrigado", escreveu Chico.

Luísa Sonza falou sobre o fim do namoro com Chico durante sua participação no programa "Mais você", de Ana Maria Braga. Na ocasião, ela leu uma carta em que acusava Chico de tê-la traído em um "banheiro sujo de um bar".



"É insuportável que a traição, a quebra de combinado, de respeito, confiança, zelo, continua sendo normalizada. Um erro pontual. Só quem já foi traída sabe da dor que se sente e no que isso desencadeia", começou dizendo. "A traição faz você se invalidar, faz você se sentir idiota, burra, palhaça, trouxa. É uma dor impossível de explicar. É uma quebra da confiança no próximo. É o medo de acreditar nas pessoas. É um sonho destruído. Toda sua entrega, todo seu zelo, cuidado e amor jogados fora", disse Sonza.

