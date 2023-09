A- A+

Luísa Sonza Chico Moedas, Whindersson Nunes e Vitão: relembre os relacionamentos de Luísa Sonza Cantora anunciou nesta quarta-feira (20) o fim do relacionamento com o influenciador

Nesta quarta-feira (20), Luísa Sonza anunciou durante o programa da Ana Maria Braga que seu relacionamento com o influenciador Chico Moedas chegou ao fim. Insinuando que teria sido traída, Luísa emocionou a apresentadora do programa e virou o assunto mais comentado das redes.

O namoro de Chico e Luisa se tornou amplamente exposto depois de a música que a cantora escreveu para o então amado, "Chico", chegasse ao primeiro lugar das plataformas de streaming. Dos relacionamentos públicos que Luísa teve, este foi o mais curto e durou cerca de quatro meses.

Relembre os relacionamentos de Luísa Sonza:

Whindersson Nunes

O comediante e a cantora engataram em um namoro em 2016 e, dois anos depois, se casaram. Foi em 2020 que o casal anunciou o fim da união. Na época, os dois disseram que a decisão foi tomada para não "estragar" o passado, descrito por eles como "quase perfeito". O fim do casamento causou rebuliço nas redes sociais e causa especulação até hoje. Luísa foi muito atacada e acusada de ter traído o então marido com o cantor Vitão. Algum tempo depois, o próprio Whindersson se manifestou dizendo que ele quem havia terminado e não foi por traição.

Assim como fez uma música de amor para Chico, para Whindersson escreveu "Penhasco". Uma das faixas mais famosas de Luísa, está no álbum "Doce 22" e fala da dor que sentiu com o fim e do relacionamento entre os dois.

Vitão

Luísa Sonza e Vitão assumiram o namoro publicamente em setembro de 2020. Era comum que os dois postassem declarações de amor juntos, e o cantor chegou a tatuar o bumbum de Luísa em sua perna. Na época, em entrevista ao "Encontro", a cantora contou que se sentiu honrada ao ver o desenho.

Mesmo com muitos ataques de fãs de Whindersson Nunes, que acreditavam que Luísa o tivesse traído, o relacionamento durou quase um ano e terminou em agosto de 2021. Mesmo desmentida, a história voltou à tona quando o filho de Whindersson Nunes e Maria Lina morreu após o nascimento prematuro. Culparam Luísa por causar estresse à família.

Chico Moedas

Desde a semana passada, o relacionamento entre Chico Moedas e Luísa Sonza enfrentava rumores de estar em crise. Nesta quarta-feira (20), a cantora anunciou o fim do namoro de quatro meses durante o programa da Ana Maria Braga. Os dois se conheceram na internet depois de Luísa vir um vídeo de Chico em uma rede social e ir atrás de conhecê-lo.

Durante entrevista do então casal para um podcast, Chico revelou que o primeiro encontro dos dois foi em um show de Caetano Veloso, em São Paulo. Em 18 de julho, no aniversário de 25 anos da artista, o influencer usou as redes sociais para se declarar e dizer que a desejava todos os dias.

No fim de agosto, Luísa lançou o álbum "Escândalo Íntimo" e, nele, a música dedicada ao então namorado. A música, "Chico", se tornou a mais escutada do país nas plataformas digitais. "Ele chorou por 20 minutos ininterruptos quando escutou," contou Luísa durante a tal entrevista.

Depois da repercussão do anúncio do fim do namoro e Luísa insinuar que o motivo foi traição, Chico Veiga desativou seu perfil.

Veja também

MÚSICA Dudu Lemos é atração no Camará Shopping, em Camaragibe