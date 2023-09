A- A+

Luísa Sonza 'Chico', música em homenagem ao ex de Luísa Sonza, é a música mais ouvida no Brasil Declaração de amor a Chico Moedas, agora acusado por traição, canção em levada de bossa nova aparece em primeiro lugar em ranking nacional

A canção "Chico", que a cantora Luísa Sonza compôs para o ex-namorado Chico Moedas — a quem ela acusa de traição —, é a mais ouvida no Brasil de acordo com as principais plataforma de música. A letra, que faz parte do recém-lançado disco "Escândalo íntimo", aparece em primeiro lugar, há duas semanas, no ranking da revista "Billboard" e também figura no topo da lista do Spotify.

A obra é uma declaração de amor de Luísa Sonza ao influenciador digital Chico Veiga, de 27 anos, mais conhecido pelo apelido Chico Moedas. Os dois assumiram o relacionamento em julho e permaneceram juntos por quatro meses. Mas nem tudo eram flores. Nesta quarta-feira (20), a cantora veio a público, em participação ao vivo no programa "Mais você", apresentado por Ana Maria Braga, na TV Globo, para confirmar a separação e acusar o rapaz de trai-la.

A música, que ganhou inúmeras versões nas redes sociais, tem o seguinte refrão: "Chico, se tu me quiseres / Sou dessas mulheres de se apaixonar / Pode fazer a sua fumaça / O Bar da Cachaça vai ser nosso lar".

Quem é Chico Moedas?

Chico Moedas, que é de Niterói, cidade no Rio de Janeiro, adquiriu fama na internet ao aparecer como colaborador em vídeos do youtuber Casimiro, de quem é muito amigo. O jovem pode ser visto em várias participações ao lado do influencer e streamer conhecido como Cazé, sobretudo nas reações bem-humoradas (ou "reacts", como se diz na linguagem da web) de tours por casas luxuosas no Brasil.

Tiktoker de sucesso, o rapaz chamou atenção de Luísa Sonza depois de aparecer no podcast ""Match — O papo", apresentado pela atriz e comediante Valentina Bandeira, há mais ou menos dois meses. "Gente, quem é ele?", comentou a cantora, à época. Mais tarde, o influenciador escreveu, numa publicação da moça: "Pô, covardia". Detalhe: antes, ele havia revelado que usava a tal frase para iniciar flertes. O contato foi então ganhando fôlego.

Solteiro há três anos — desde que terminou um relacionamento de quase uma década — Chico Moedas sustenta o apelido não à toa. Depois de largar os cursos de Administração e Cinema, sem concluir nenhuma das duas graduações, o jovem investiu o dinheiro do pai em bitcoins, com o aval dele. E descobriu, de maneira própria, um universo rentável.

"Não faço nada. Sou um desastre acadêmico. Tentei fazer algumas faculdades, mas não deu certo", contou ele, no podcast "Match — O papo". "Houve um trabalho de convencimento (para o meu pai deixar eu investir o dinheiro dele em criptomoedas). Investi o dinheiro inteiro. Meu pai era mais radical do que eu. Meu coroa não gostava de investir. E aí comecei um processo de convencimento para arrancar aquele dinheiro de lá (do banco) e investir", explicou. "Não gosto muito de trabalhar. Trabalho, para mim, é desagradável", afirmou, aos risos.

Cantora expõe traição

Após a circulação de rumores de que seu relacionamento com Chico Moedas estaria abalado, Luísa Sonza confirmou, nesta quarta-feira (20), em participação no programa de TV "Mais você", que ambos não estão mais juntos. Emocionada, ela leu um texto — ao vivo, diante da apresentadora Ana Maria Braga — em que detalhou a dor do término e acusou o ex-parceiro de traí-la.

"Eles (os homens) acreditam que somos burras, frágeis e fáceis de convencer e de manipular. E que o mundo é deles, e eles podem tudo. Que nada é grave. E que, 'sabe, como é?, homem é assim'. Hoje, vocês (homens) não vencem. Hoje eu quebro o ciclo pela minha mãe, por minhas tias e por todas as mulheres que eu vi a minha vida inteira sendo traídas e não tinham, muitas vezes, nem para onde ir, acabando por ter que ficar com um traidor dentro de casa", afirmou a cantora.

Veja também

Cinema e Acessibilidade 8º Festival VerOuvindo abre inscrições de filmes para mostras competitivas; saiba como particip