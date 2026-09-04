A- A+

RECUPERAÇÃO Chico Pinheiro brinca que vai 'farmar aura' após tratamento contra câncer: 'Six-seven'; veja Jornalista está na 11ª semana de quimioterapia para tratar a doença no intestino

De um quarto do Hospital do Coração (HCor), o jornalista Chico Pinheiro gravou um vídeo em que divide com bom-humor a atualização sobre o tratamento contra um câncer no intestino.

Aos 73 anos, ele mostra estar conectado com as tendências, inclusive os virais nas redes sociais. Ao anunciar que está fazendo a 11ª semana de quimioterapia, quase no fim dessa etapa do tratamento na unidade no bairro Paraíso, em São Paulo, ele que vai "farmar aura" depois da alta. A brincadeira teve direito à dancinha "6-7", o famoso "six-seven" entre a garotada.

"Estou aqui no Hospital do Coração, no HCor, fazendo a minha 11ª semana de quimioterapia. Duas cirurgias depois, mais 12 semanas de quimioterapia, essa é a 11ª, para eu me livrar do câncer. Está indo, está indo. Mais um pouquinho e estarei pronto, e garanto para vocês que aqui do Hospital do Coração, do HCor, no Paraíso, eu vou sair daqui capaz de farmar aura, farmar aura. Six-seven, six-seven, six-seven, six-seven", afirmou o ex-âncora do Bom Dia Brasil, animado, com direito à dancinha característica da brincadeira.

Assista ao vídeo de Chico Pinheiro:



No vídeo de menos de um minuto de duração, o jornalista também aproveitou para elogiar a qualidade do atendimento médico por meio do Sistema Único de Saúde (SUS) e a defender que esteja disponível para todos.

"É assim que a gente sai e vamos sair melhor ainda depois da eleição, porque a qualidade do tratamento aqui tem que ser assim para todo mundo, graças ao Sistema Único de Saúde", afirmou.

Para encerrar, Chico Pinheiro volta a brincar com a expressão: "Olha, farmar aura no Brasil, é nóis, é nóis na fita. Six-seven, six-seven", disse dançando, animado.

Câncer de intestino

O câncer de cólon, também conhecido como câncer colorretal ou até mesmo de intestino, é um dos tipos de câncer mais comuns em homens e mulheres. A detecção precoce é crucial, pois as chances de cura são significativamente maiores quando a doença é identificada em seus estágios iniciais, de acordo com o Serviço Nacional de Saúde (NHS) do Reino Unido.

Segundo a organização, são diagnosticados 44.100 novos casos de câncer de intestino a cada ano e ocorrem 17.400 mortes; nove em cada dez diagnósticos são registrados em pessoas com mais de 50 anos de idade.

Estes são os seis sinais de alerta do câncer de intestino

Alterações nos hábitos intestinais: isso pode se manifestar como uma mudança na consistência das fezes, diarreia ou constipação que persiste por várias semanas.



isso pode se manifestar como uma mudança na consistência das fezes, diarreia ou constipação que persiste por várias semanas. Sangramento retal ou sangue nas fezes: este é um dos sintomas e sinais de alerta mais importantes, e a pessoa deve ficar atenta, pois caso isso ocorra é essencial consultar um médico para que ele possa solicitar os exames necessários.



este é um dos sintomas e sinais de alerta mais importantes, e a pessoa deve ficar atenta, pois caso isso ocorra é essencial consultar um médico para que ele possa solicitar os exames necessários. Sensação de que o intestino não se esvazia completamente: a presença de um tumor pode causar a sensação de evacuação intestinal incompleta.



a presença de um tumor pode causar a sensação de evacuação intestinal incompleta. Dor abdominal: o paciente pode sentir dor, cólicas ou gases constantes que aparecem de forma intermitente.



o paciente pode sentir dor, cólicas ou gases constantes que aparecem de forma intermitente. Perda de peso: outro sinal de alerta é a perda de peso inexplicável, que pode ser um indicador de câncer de cólon, especialmente se acompanhada de outros sintomas.



outro sinal de alerta é a perda de peso inexplicável, que pode ser um indicador de câncer de cólon, especialmente se acompanhada de outros sintomas. Fadiga ou fraqueza: o aparecimento desses sinais pode ser resultado de anemia oculta causada por uma perda lenta de sangue nas fezes, que geralmente não é visível a olho nu.

Veja também