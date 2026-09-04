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RECUPERAÇÃO

Chico Pinheiro brinca que vai 'farmar aura' após tratamento contra câncer: 'Six-seven'; veja

Jornalista está na 11ª semana de quimioterapia para tratar a doença no intestino

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Chico Pinehrio grava vídeo de Hospital do Coração, em São Paulo, e diz que após tratamento contra câncer no intestino estará pronto para 'farmar aura' Chico Pinehrio grava vídeo de Hospital do Coração, em São Paulo, e diz que após tratamento contra câncer no intestino estará pronto para 'farmar aura'  - Foto: Instagram @chicopinheiros/Reprodução

De um quarto do Hospital do Coração (HCor), o jornalista Chico Pinheiro gravou um vídeo em que divide com bom-humor a atualização sobre o tratamento contra um câncer no intestino.

Aos 73 anos, ele mostra estar conectado com as tendências, inclusive os virais nas redes sociais. Ao anunciar que está fazendo a 11ª semana de quimioterapia, quase no fim dessa etapa do tratamento na unidade no bairro Paraíso, em São Paulo, ele que vai "farmar aura" depois da alta. A brincadeira teve direito à dancinha "6-7", o famoso "six-seven" entre a garotada.

"Estou aqui no Hospital do Coração, no HCor, fazendo a minha 11ª semana de quimioterapia. Duas cirurgias depois, mais 12 semanas de quimioterapia, essa é a 11ª, para eu me livrar do câncer. Está indo, está indo. Mais um pouquinho e estarei pronto, e garanto para vocês que aqui do Hospital do Coração, do HCor, no Paraíso, eu vou sair daqui capaz de farmar aura, farmar aura. Six-seven, six-seven, six-seven, six-seven", afirmou o ex-âncora do Bom Dia Brasil, animado, com direito à dancinha característica da brincadeira.

Assista ao vídeo de Chico Pinheiro:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Um post compartilhado por Chico Pinheiro (@chicopinheiros)


No vídeo de menos de um minuto de duração, o jornalista também aproveitou para elogiar a qualidade do atendimento médico por meio do Sistema Único de Saúde (SUS) e a defender que esteja disponível para todos.

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"É assim que a gente sai e vamos sair melhor ainda depois da eleição, porque a qualidade do tratamento aqui tem que ser assim para todo mundo, graças ao Sistema Único de Saúde", afirmou.

Para encerrar, Chico Pinheiro volta a brincar com a expressão: "Olha, farmar aura no Brasil, é nóis, é nóis na fita. Six-seven, six-seven", disse dançando, animado.

Câncer de intestino
O câncer de cólon, também conhecido como câncer colorretal ou até mesmo de intestino, é um dos tipos de câncer mais comuns em homens e mulheres. A detecção precoce é crucial, pois as chances de cura são significativamente maiores quando a doença é identificada em seus estágios iniciais, de acordo com o Serviço Nacional de Saúde (NHS) do Reino Unido.

Segundo a organização, são diagnosticados 44.100 novos casos de câncer de intestino a cada ano e ocorrem 17.400 mortes; nove em cada dez diagnósticos são registrados em pessoas com mais de 50 anos de idade.

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