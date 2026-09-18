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superação Chico Pinheiro celebra fim da quimioterapia: 'O que a vida quer da gente é coragem!' Nas redes sociais, o jornalista anunciou a conclusão do tratamento contra o câncer de intestino

Chico Pinheiro comemorou nesta sexta-feira, 18, a conclusão do tratamento contra o câncer de intestino. Em um vídeo gravado no Hospital do Coração (HCor), em São Paulo, o jornalista, de 73 anos, apareceu ao lado da equipe médica após realizar a última sessão de quimioterapia e tocou o tradicional sino que marca o encerramento do tratamento. Na legenda da publicação, escreveu: "O importante é ser ‘paciente’ e não desistir nunca. O que a vida quer da gente é coragem!".

O comunicador brincou com os médicos sobre a avaliação de seu estado de saúde: "Eles estão me dando as bênçãos finais. Está tudo certo, né?".

Um dos profissionais que acompanhavam o jornalista confirmou que os exames não apresentam mais sinais da doença. "O Chico Pinheiro está terminando hoje o tratamento. Hoje é dia de festa, porque é a última sessão de quimioterapia. Os exames do Chico estão completamente normais, não tem nenhuma evidência mais de câncer de intestino", afirmou.

Ao longo das imagens, a equipe médica também destacou a importância da colonoscopia, exame que levou à descoberta do câncer do comunicador. "O Chico foi salvo por causa da colonoscopia. E essa, acho que é a mensagem mais importante", disse um dos médicos, ao reforçar a recomendação do exame preventivo a partir dos 45 anos.

Chico aproveitou a ocasião para defender a ampliação do acesso à colonoscopia pelo Sistema Único de Saúde (SUS). "Que o país evolua para que, através do Sistema Único de Saúde, do SUS, todos tenham o direito a fazer uma colonoscopia rápida, a tempo de evitar uma complicação", afirmou.

O jornalista também falou sobre o que aprendeu durante o período de tratamento. "Eu acho que melhor do que curar a doença foi aprender, porque a gente, jornalista, está sempre olhando para aprender a ver. E eu aprendi muito aqui no hospital", declarou.

Agradecimento à equipe

Depois de concluir a quimioterapia, Chico fez questão de agradecer aos profissionais que o acompanharam durante o tratamento, especialmente às enfermeiras e auxiliares de enfermagem.

"São as pessoas que dão a vida. Eu vi gente fazendo três turnos, trabalhando o dia inteiro, indo à noite para a faculdade e ainda depois dando turno em casa. E todo dia com o mesmo carinho, com a mesma alegria. Time poderoso. Poderoso", disse.

Relembre o diagnóstico de Chico Pinheiro

Chico Pinheiro revelou o diagnóstico de câncer em maio de 2026, após a descoberta de um tumor em estágio inicial.

O jornalista passou por uma cirurgia para a retirada da doença e, posteriormente, precisou ser submetido a um novo procedimento por causa de uma aderência intestinal. A complicação fez com que ele permanecesse alguns dias internado na UTI.

Depois desse período, Chico iniciou o tratamento com 12 sessões de quimioterapia, concluídas nesta sexta-feira, 18.

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