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FAMOSOS Chico Pinheiro, ex-âncora do "Bom Dia Brasil", revela diagnóstico de câncer no intestino Em entrevista com Zeca Baleiro, jornalista contou que passou por complicação pós-operatória

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O jornalista Chico Pinheiro, de 72 anos, foi diagnosticado com câncer no intestino. O ex-âncora do “Bom Dia Brasil” fez a revelação durante entrevista com o cantor Zeca Baleiro para o programa “Chico Pinheiro Entrevista”, que será exibida nesta segunda-feira (11).

Em um trecho da conversa divulgado no Instagram, Chico Pinheiro afirmou que não pretendia falar sobre o assunto. Ele explicou que descobriu a doença ainda no começo e que a previsão inicial dos médicos era de recuperação rápida.

“Eu passei um mês e pouco internado, fazendo cirurgia, descobri um câncer no intestino, a princípio relativamente fácil, porque estava bem no começo, e uma cirurgia que era para ser feita em um dia e três dias depois eu ia para casa, por robótica”, disse.

Após o procedimento, no entanto, o jornalista enfrentou complicações. Ele desenvolveu uma aderência intestinal, necessitando de uma nova operação, desta vez mais invasiva. “Eu passei uns belos dias na UTI”, revelou.

Chico contou que a música “Flor da Pele”, de Zeca Baleiro, o ajudou a enfrentar o período de internação. “A coisa mais presente na minha cabeça era você cantando. Ouvi você cantar uma música todo o tempo. Ouvia e chorava. Não era chorar de medo nem de nada, não. Era de perceber as pessoas que, na correria, você não vê”, apontou

Ainda segundo o jornalista, o tratamento médico exigiu paciência. “Você entra no hospital como doente. Agora, para virar paciente, você tem que exercitar a paciência para os médicos poderem trabalhar. Então, eu ouvia essa música e chorava muitas vezes”, compartilhou.

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