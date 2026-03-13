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MANGUEBOY Chico Science 60 anos: o legado vivo do mangue que reinventou a música brasileira Se estivesse vivo, o líder da Nação Zumbi completaria seis décadas neste 13 de março de 2026; sua obra segue influenciando gerações e ajudando a moldar a identidade cultural do Recife

Se estivesse vivo, o cantor e compositor Chico Science completaria 60 anos de idade nesta sexta, 13 de março de 2026.

Mesmo após quase três décadas de sua morte, o artista segue sendo lembrado como um dos nomes mais transformadores da música brasileira recente, responsável por colocar o mangue do Recife no mapa cultural do mundo.

Nascido Francisco de Assis França, o artista foi criado no bairro de Rio Doce, em Olinda. Ali, referências como o hip-hop, o funk, o soul, a música negra e ritmos tradicionais pernambucanos – maracatu, coco, ciranda – se misturaram às vivências urbanas da juventude da região.

Nos anos 1990, Chico ganhou projeção nacional à frente da Nação Zumbi, que, junto a outros artistas de sua geração – como a Mundo Livre S/A, de Fred Zero4 – ajudou a redefinir os caminhos da música brasileira, com a explosão do movimento Manguebeat.

A carreira meteórica de Chico foi interrompida de forma abrupta no dia 2 de fevereiro de 1997, quando o artista morreu em um acidente de carro – justamente na divisa entre Recife e Olinda –, aos 30 anos, deixando uma obra curta, porém decisiva.

A antena parabólica fincada na lama

No início dos anos 1990, quando o Recife parecia atolado em suas próprias crises urbanas e culturais, um grupo de jovens artistas decidiu transformar a lama do mangue em combustível criativo.



No centro dessa ebulição, estava Chico. Com sua presença magnética e discurso afiado, ele se tornou o principal catalisador daquela cena, que viria a ser batizada de Manguebeat.



No cerne do conceito, a biodiversidade do ecossistema serviu como analogia à diversidade cultural pernambucana, e a antena parabólica como o elemento que captaria/sintonizaria em frequências de outras partes do mundo, assimilando, antropofagicamente, elementos da música mundial.



A ideia central do movimento é sintetizada pela imagem de uma antena parabólica fincada na lama do manguezal, símbolo da proposta de dialogar com o mundo sem abandonar as raízes locais – ou seja: na mesma frequência, maracatu, coco e ciranda com guitarras distorcidas, hip-hop, rock e música eletrônica.

No manifesto que viria a circular pela cidade, a metáfora era clara: uma “antena parabólica fincada no mangue”, captando sons do mundo inteiro sem perder as raízes fincadas na lama do estuário.

Mais do que um estilo musical, o Manguebeat foi uma atitude estética e política. A geração que orbitava o movimento – artistas, DJs, jornalistas, produtores – defendia, àquela época, a reinvenção cultural da cidade, conectando tradição e modernidade sem pedir licença.



Nos palcos e nos discos, Chico transformava e materializava essa ideia em energia pura: tambores pesados, guitarras afiadas e letras que falavam de caranguejos, lamaçais, satélites, desigualdade social, sci-fi, futuro.



Quando álbuns como “Da Lama ao Caos” (1994) começaram a circular pelo País, o que era cena local virou revolução estética. O Manguebeat colocou Recife no mapa da música brasileira contemporânea e provando que da lama do manguezal também podia nascer vanguarda.



Três décadas depois, o movimento segue reverberando — em bandas, coletivos e novas gerações de artistas. E, no centro dessa história, permanece a figura de Chico Science: o homem que transformou o mangue em frequência, o caos em ritmo e Recife em antena para o mundo.



Discografia e legado musical

A discografia de Chico Science com a Nação Zumbi é curta em quantidade, mas gigantesca em impacto.

Em apenas dois álbuns de estúdio lançados em vida, o artista ajudou a redefinir os contornos da música brasileira dos anos 1990, fundindo tradição pernambucana com a pulsação global das grandes cidades.

O primeiro veio em 1994, “Da Lama ao Caos”. O disco chegou como um manifesto sonoro do Manguebeat. Ali, as alfaias de maracatu encontram guitarras sujas, grooves de funk, rap e psicodelia.

Faixas como “A Cidade”, “Da Lama ao Caos”, “Rios, Pontes & Overdrives” e “A Praieira” transformam o Recife em personagem: um organismo vivo, pulsante, contraditório. Nas letras, crítica social, poesia urbana e referências ao cotidiano do Recife.

Dois anos depois, Chico e a Nação ampliaram o horizonte com “Afrociberdelia”. Se o primeiro disco parecia um “chamado às armas”, o segundo soava como expansão de território.

Francisco de Assis França, o Chico Science | Foto: Frederico Rozario/Folhapress/Arquivo Folha de Pernambuco

Mais psicodélico, mais elétrico, mais ousado nas misturas, o álbum mergulha ainda mais fundo na fusão entre ancestralidade e tecnologia.

Clássicos como “Maracatu Atômico” – composição de Jorge Mautner e Nelson Jacobina, que ganhou sua versão definitiva neste álbum de CSNZ –, “Manguetown” e “Macô” – que traz as participações de Gilberto Gil e Marcelo D2 – expandem o universo mangue, onde tambores dialogam com distorções e o futuro parece nascer dentro de um manguezal elétrico.

Uma obra breve, mas incendiária — dois álbuns que continuam ecoando como se ainda estivessem sendo descobertos pela primeira vez.

A maré que mudou a música brasileira

Quando Chico Science surgiu, junto com a Nação Zumbi, a música brasileira atravessava os anos 1990 ainda muito marcada pelos ecos do rock nacional da década anterior e pelas estruturas já consolidadas da MPB.



O que veio do Recife foi outra coisa: um choque de frequência. Tradição e tecnologia, tambor e distorção, manguezal e metrópole pulsando na mesma batida.



Com o Manguebeat, Science mostrou que a cultura popular nordestina não precisava ser tratada como relíquia ou folclore congelado. Pelo contrário: podia ser matéria viva, elétrica, capaz de dialogar com hip-hop, funk, dub, punk e música eletrônica sem perder o cheiro da maré.



Ao colocar alfaias de maracatu no centro de um som urbano e contemporâneo, ele abriu um novo caminho para artistas que passaram a enxergar suas próprias raízes como ponto de partida para invenções radicais.

O impacto foi imediato e profundo. O Recife virou epicentro criativo, irradiando uma cena que misturava música, moda, artes visuais, design e pensamento cultural.



Mas a onda não ficou restrita à cidade. A atitude mangue contaminou o país inteiro, incentivando uma geração de músicos a olhar para os próprios territórios — para seus ritmos, sotaques e tradições — como motores de modernidade e universalidade.



Ainda é possível ouvir os ecos desse impacto em bandas independentes, em experimentações da música eletrônica brasileira, em novos cruzamentos entre tradição e tecnologia.



Chico Science não apenas criou um som: ajudou a mudar a forma como o Brasil escuta a si mesmo. No meio do mangue, ele ergueu uma antena… e o sinal continua no ar.

Memória e homenagens

Mesmo décadas após sua morte, a figura de Chico Science permanece viva no imaginário cultural brasileiro.

A data em que completaria 60 anos reforça a dimensão de seu legado: um artista que, em pouco tempo de carreira, conseguiu redefinir linguagens, ampliar horizontes estéticos e criar um movimento que segue inspirando novas gerações.

Assim sendo, seu legado está vivo de forma subjetiva, mas, também é reverenciado em homenagens visíveis aos olhos. Em muitos cantos das cidades do Recife e de Olinda, Chico está representado.

Hoje, alguns dos principais exemplos são: a estátua de Chico Science, na Rua da Moeda, no Bairro do Recife, que integra o Circuito da Poesia da capital pernambucana; o túnel Chico Science, na Ilha do Retiro, que recebeu um grande painel artístico, de cerca de 1.200 m², inspirado nas músicas “A Cidade” e “Risoflora”; o Teatro Guararapes – local onde foi realizado o velório de Chico, em 1997 –, por ocasião dos 25 anos do seu falecimento, ganhou o nome do mangueboy, passando a se chamar Teatro Guararapes Chico Science.

Em Olinda, também há a avenida Chico Science, nos Bultrins, e duas unidades educacionais/de formação que levam seu nome: a Escola Técnica Estadual Chico Science e a Escola Municipal Chico Science. Ambas ficam em Rio Doce, bairro onde Chico cresceu.

Se estivesse vivo hoje, talvez Chico Science continuasse experimentando novas sonoridades. Mas, mesmo quase 30 anos após sua morte, a influência de Chico continua visível em diferentes gerações de artistas.

A própria Nação Zumbi seguiu carreira após 1997, mantendo vivo o repertório criado ao lado do cantor e ampliando a repercussão internacional da banda.

Mais recentemente, grupos como BaianaSystem demonstram como a ideia de misturar tradição, tecnologia e crítica social permanece atual dentro da música brasileira. Aqui em Pernambuco, grupos como o Barbarize seguem empunhando a bandeira do Manguebeat.

Sinal de que a música, a poesia, as ideias e os conceitos de Chico seguem reverberando e servindo de base potente e grandiloquente a ser sintonizada e captada por antenas parabólicas de mentes inquietas e criativas como a dele.





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