CHICO SCIENCE Chico Science: aniversário do 'mangueboy' será celebrado com bate-papo no Porto Digital "Acervo Chico Science - Um Passo a Mais" é tema de encontro no auditório do equipamento, no Bairro do Recife; acesso gratuito

Há exatos 58 anos, em Olinda, um dos nomes mais revolucionários da cena da cultura local/nacional, passava a 'ocupar' o mundo - fazendo nele/dele o seu habitat artístico, cujo legado na música, no cinema e em outros vieses da arte, segue incólume.



Francisco de Assis França, Chico Science (1966-1997), se (fisicamente) por aqui estivesse completaria nesta 13 de março quase seis décadas de vida, com boa parte dela dedicada ao movimento de contracultura assinado por ele nos idos anos de 1990: o Mangue Beat, um marco, vale dizer, atemporal, da música brasileira.



E entre as celebrações que saúdam o artista pernambucano está o bate-papo "Acervo Chico Science - Um Passo a Mais", marcado para logo mais no auditório do Porto Digital, Bairro do Recife, às 19h, e com acesso gratuito.





Em debate, o acervo do mangue boy olindense, guardado desde a sua morte em 1997 - em decorrência de um acidente de carro.



Figurinos como óculos, tênis e chapéu, instrumentos musicais e outros itens diversos e personalizados por Chico, integram o rol de objetos salvaguardados, em trabalho que contou com equipe formada pela museóloga Déborah Siqueira e pelo fotógrafo Fred Jordão, amigo de Chico.

Além deles, houve colaboração também de estagiárias do curso de museologia da UFPE. Toda a equipe trabalhou em parceria com o Centro de Documentação Dom José Lamartine (Arquidiocese de Olinda e Recife), com coordenação da MUSEO – museologia e museografia.

Nova fase do acervo

Sob fomento do Sistema de Incentivo à Cultura do Município do Recife (SIC) e Fundo de Incentivo à Cultura do Recife (FIC), a salvaguarda dos objetos de Chico complementa uma primeira fase realizada em 2023, quando a família lançou o site acervochicoscience.com.br, com páginas digitalizadas de cadernos com anotações do artista.

No total, pouco mais de 3,8 mil itens pertencentes a Chico Science, entre eles fotografias, vinis e fitas VHS, foram integrados ao acervo que passa a reforçar a memória cultural do País.

Serviço

Acervo Chico Science – Um Passo a Mais

Quando: nesta quarta-feira (13), às 19h

Onde Auditório do Porto Digital - Avenida Cais do Apolo, 222, Bairro do Recife

Acesso gratuito

