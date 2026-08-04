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HOMENAGEM Chico Science vai ter mural no Bairro do Recife inspirado em fotografia de Fred Jordão Mural será exposto na Rua da Guia como celebração aos 60 anos do artista que apresentou o mangue ao mundo

O número 142 da Rua da Guia, no Bairro do Recife, vai exaltar o artista que apresentou o mangue de Recife ao mundo, Chico Science (1966-1997).

Em celebração aos 60 anos de vida do revolucionário cantor e compositor pernambucano Francisco de Assis França Caldas Brandão, que se por aqui estivesse teria completado no último mês de março, um mural assinado pelo artista Arem vai ser erguido no endereço.





Inspirado em fotografia de Fred Jordão - amigo de Chico e responsável por diversas imagens registradas do artista, inclusive em "Da Lama ao Caos" (1994), álbum de estreia do cantor - a obra, de 230m², vai preencher a fachada do Motto by Hilton e deve ser entregue ainda neste semestre.

Família aprovou

Através do Edital de Megamurais - Recife Cidade da Música, lançado pelo Gabinete de Inovação Urbana (GIURB), da Prefeitura da Cidade do Recife, a arte urbana que vai ser erguida para Science é mais uma culminância do título concedido pela Unesco à capital pernambucana.

E foi por meio do edital que a proposta do mural foi desenvolvida, reforçando a importância de Chico Science e do Movimento Manguebeat, do qual ele foi protagonista.

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