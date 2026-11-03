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SCIENCE "Chico Science - O Filme": produção busca nome no Nordeste para interpretar artista pernambucano Protagonista e outros personagens para a cinebiografia farão testes presenciais no Recife

Preferencialmente o ideal é paracer fisicamente com ele. Mas, para além deste critério, é fundamental ter a musicalidade, personalidade e inquietação de Chico Science (1966-1997).



Sendo assim... Alguém se habilita a interpretar o 'mangueboy' na cinebiografia "Chico Science – O Filme”?



É que a produção Elixir Entretenimento, em coprodução com a Camisa Listrada, está em busca de um nome no Nordeste para interpretar Science, assim como outros personagens do filme dirigido por Pedro von Krüger, com trilha sonora e direção musical de Jorge Du Peixe.



A seleção da cinebiografia - com filmagens previstas para o segundo semestre de 2027, com Recife e Olinda entre os principais territórios da produção - está em busca de novos talentos na Paraíba, Ceará, Rio Grande do Norte, Alagoas e, claro Pernambuco.



A propósito, os testes presenciais acontecem na capital pernambucana entre os dias 16 e 27 de novembro.



Atores, iniciantes ou profissionais, performers, músicos, brincantes da cultura popular e quaisquer pessoas com ou sem experiência diante das câmeras podem participar.

O processo

Além de pesquisa artística, incluindo vídeos de apresentação, self-tapes, improvisações, cenas dirigidas e testes de expressão corporal e musicalidade, o processo de seleção vai passar também por características que eram da essência de Chico.



Com Bruna Leite à frente da pesquisa de elenco e direção de Alê Tosi, além de roteiro assinado por Hilton Lacerda e DJ Dolores, "Chico Science – O Filme” terá como distribuidora a Pandora Filmes/Grupos Bellas Artes, com apoio do Itaú Cultural e de Suape.





Crédito: Chico Science/Acervo

O objetivo na pesquisa para encontrar um intérprete para Chico Science, é trazer para o set alguém capaz de traduzir um dos nomes mais revolucionários da música brasileira.

“Encontrar quem vai interpretar Chico Science é um dos grandes desafios desse filme. Mais do que uma semelhança física, estamos procurando alguém que tenha a inquietação, a força criativa e, principalmente, o movimento que Chico carregava no corpo. Por isso, nossa busca vai além dos atores.



Queremos encontrar músicos, dançarinos, artistas de rua, gente que tenha essa cultura pulsando no corpo e na vida", destacou o diretor Pedro von Krüger.

"Capacidade extraordinária"

O diretor complementa a fala, ressaltando que a ideia é de que a pesquisa pelos novos talentos atravesse a cidade, "conectando o centro às periferias, aproximando diferentes territórios, expressões artísticas e formas de viver a cultura".

"Chico tinha uma capacidade extraordinária de olhar para a cultura popular pernambucana e conectá-la com o que estava acontecendo no mundo, com o hip-hop, o rock e a música pop. Ele não queria apenas preservar essa cultura, queria reinventá-la, colocá-la em movimento. É essa energia que queremos encontrar", salienta, ainda, o diretor.

Louise, filha de Chico Science, também participa do projeto, do desenvolvimento do roteiro até a etapa de pesquisa e seleção.



Para ela, a escolha precisa preservar tanto a memória pública do artista quanto a dimensão humana de sua relação com Pernambuco.

“Para mim, é muito importante acompanhar esse processo de perto. Meu pai tinha uma presença muito particular, e acredito que quem vai interpretá-lo precisa entender não apenas o artista, mas também a pessoa, sua maneira de olhar o mundo, sua energia e sua relação com Pernambuco", enfatiza Louise.

Da lama ao cinema

A seleção também busca intérpretes para figuras que atravessam a história do Manguebeat, em meio a músicos, familiares, produtores e personagens ligados à efervescência cultural do Recife e de Olinda nos anos 1990.

Ao misturar maracatu, rock, hip-hop, música eletrônica e cultura pop, Chico Science e a Nação Zumbi ajudaram a posicionar Pernambuco no mapa cultural brasileiro.



O Manguebeat ultrapassou a música e se tornou uma ideia de cidade, circulação e invenção coletiva. É essa permanência, ainda perceptível em artistas e públicos de diferentes gerações, que o longa pretende investigar.

Interessados em participar podem buscar mais informações através do e-mail contato@elixirentretenimento

SERVIÇO

Busca por atores para a cinebiografia "Chico Science – O Filme”

Testes presenciais no Recife entre 16 e 27 de novembro

Informações: contato@elixirentretenimento

Instagram: @elixirentretenimento

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