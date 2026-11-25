Antes do mangue, havia um menino: "Chico Science, Inclassificável" será lançado neste fim de semana
Livro organizado por Maria Goretti França, irmã do artista, reúne mais de 600 imagens, manuscritos, poesias e registros inéditos do processo criativo do artista
Antes de fazer o mangue encontrar o mundo, Chico Science já colecionava mundos dentro de cadernos. Ideias, versos, desenhos, cartas, listas de afazeres e projetos musicais dividiam espaço nas páginas que, durante décadas, permaneceram guardadas pela família.
Parte desse universo íntimo ganha agora outra dimensão em “Chico Science, inclassificável: imagens, cadernos e memórias”, livro organizado por Maria Goretti França, irmã do artista, que será lançado neste sábado (28), a partir das 14h, na Torre Malakoff, Bairro do Recife.
Publicada pela Cepe Editora, a obra reúne mais de 600 imagens e oferece uma aproximação com o homem por trás de uma das figuras fundamentais da música brasileira.
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Antes de virar Science, era Chiquinho
Caçula de quatro irmãos, Francisco de Assis França cresceu em Rio Doce, Olinda, cercado por referências familiares e pela curiosidade que mais tarde alimentaria sua inquietação artística.
A narrativa de Goretti recupera justamente esse percurso, sem começar pelo mito, mas pelo menino que experimentava o mundo e procurava sons para além daqueles que circulavam em casa.
“O artista vai sendo construído, a partir das curiosidades da infância – Chico era um menino muito curioso – e depois ele vai se interessando por música, mas diferente do que a gente ouvia em casa, a gente era da MPB... E ele foi trazendo coisas que a gente não conhecia, o hip-hop, o soul... E umas bandas esquisitas que a gente não sabia o nome. Depois, ele vira b-boy e faz dança de rua, lá em Rio Doce e depois no Recife”, conta Goretti sobre os primeiros sinais de que Chiquinho viria a ser artista e o caminho até se tornar o mito Chico Science.
A trajetória passa por experiências com as suas primeiras bandas – Orla Orbe, Loustal, Bom Tom Rádio até chegar em Chico Science e Lamento Negro, formação que daria origem à Nação Zumbi.
O pensamento antes da música
São 248 páginas dedicadas a uma seleção de 27 cadernos, entre cadernetas, blocos de notas e folhas avulsas. O material permite acompanhar a construção de ideias que desembocariam em canções, discos e na própria concepção estética do Manguebeat.
Há letras manuscritas, registros da criação de “Afrociberdelia”, cartas amorosas, reflexões sociais e políticas e até listas de tarefas cotidianas.
Muito além de despertar a curiosidade de quem admira o trabalho do artista, a publicação aproxima o leitor dos mecanismos de criação de Chico: suas referências, seus interesses e a capacidade de conectar assuntos aparentemente distantes.
O projeto gráfico de Luiz Arrais e Marcus ASBarr incorpora colagens e recursos visuais que dialogam com essa multiplicidade.
“Tem o Chico produtor, o Chico futurista, o Chico visionário, o Chico apaixonado, o Chico pai e filho”, então, eu vi que não tinha palavra pra tudo, então, eu resolvi chamá-lo ‘inclassificável’, porque não dá pra categorizar tanto. No livro, tem um pouquinho de todos esses Chicos”, comenta Maria Goretti França.
A memória também ocupa a Torre
O lançamento na Torre Malakoff começa às 14h e segue até as 23h. A programação inclui exposição com curadoria de Carla Gama, reunindo cartazes da coleção de Paulo André Pires, fotografias de Fred Jordão e objetos do acervo pessoal de Chico. A mostra permanecerá na Torre Malakoff até 31 de janeiro de 2027.
Às 16h, o anfiteatro recebe uma conversa sobre o livro com Goretti França, com mediação de Débora Nascimento, repórter especial da Revista Continente. À noite, das 20h às 23h, a programação musical terá apresentações das bandas Ciência de Chico (SP) e Clube da Lama (PE).
São páginas, fotografias, objetos e lembranças que nos fazem olhar para Chico para além da dimensão monumental que sua obra adquiriu: encontrar, nos vestígios deixados pelo artista, algumas das muitas possibilidades que ainda cabiam naquele menino de Rio Doce.
SERVIÇO
Lançamento de “Chico Science, inclassificável: imagens, cadernos e memórias”, de Maria Goretti França
Com exposição de parte do acervo (em cartaz até 31 de janeiro de 2027) + debate + apresentações das bandas Ciência de Chico e Clube da Lama
Quando: Sábado (28), das 14h às 23h
Onde: Torre Malakoff - Praça do Arsenal da Marinha, s/n, Bairro do Recife - Recife-PE
Acesso gratuito
Instagram: @cepeeditora