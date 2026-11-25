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RELÍQUIAS Antes do mangue, havia um menino: "Chico Science, Inclassificável" será lançado neste fim de semana Livro organizado por Maria Goretti França, irmã do artista, reúne mais de 600 imagens, manuscritos, poesias e registros inéditos do processo criativo do artista

Antes de fazer o mangue encontrar o mundo, Chico Science já colecionava mundos dentro de cadernos. Ideias, versos, desenhos, cartas, listas de afazeres e projetos musicais dividiam espaço nas páginas que, durante décadas, permaneceram guardadas pela família.

Parte desse universo íntimo ganha agora outra dimensão em “Chico Science, inclassificável: imagens, cadernos e memórias”, livro organizado por Maria Goretti França, irmã do artista, que será lançado neste sábado (28), a partir das 14h, na Torre Malakoff, Bairro do Recife.

Publicada pela Cepe Editora, a obra reúne mais de 600 imagens e oferece uma aproximação com o homem por trás de uma das figuras fundamentais da música brasileira.

Antes de virar Science, era Chiquinho

Caçula de quatro irmãos, Francisco de Assis França cresceu em Rio Doce, Olinda, cercado por referências familiares e pela curiosidade que mais tarde alimentaria sua inquietação artística.

A narrativa de Goretti recupera justamente esse percurso, sem começar pelo mito, mas pelo menino que experimentava o mundo e procurava sons para além daqueles que circulavam em casa.

“O artista vai sendo construído, a partir das curiosidades da infância – Chico era um menino muito curioso – e depois ele vai se interessando por música, mas diferente do que a gente ouvia em casa, a gente era da MPB... E ele foi trazendo coisas que a gente não conhecia, o hip-hop, o soul... E umas bandas esquisitas que a gente não sabia o nome. Depois, ele vira b-boy e faz dança de rua, lá em Rio Doce e depois no Recife”, conta Goretti sobre os primeiros sinais de que Chiquinho viria a ser artista e o caminho até se tornar o mito Chico Science.

A trajetória passa por experiências com as suas primeiras bandas – Orla Orbe, Loustal, Bom Tom Rádio até chegar em Chico Science e Lamento Negro, formação que daria origem à Nação Zumbi.

O pensamento antes da música

São 248 páginas dedicadas a uma seleção de 27 cadernos, entre cadernetas, blocos de notas e folhas avulsas. O material permite acompanhar a construção de ideias que desembocariam em canções, discos e na própria concepção estética do Manguebeat.

Há letras manuscritas, registros da criação de “Afrociberdelia”, cartas amorosas, reflexões sociais e políticas e até listas de tarefas cotidianas.

Muito além de despertar a curiosidade de quem admira o trabalho do artista, a publicação aproxima o leitor dos mecanismos de criação de Chico: suas referências, seus interesses e a capacidade de conectar assuntos aparentemente distantes.

O projeto gráfico de Luiz Arrais e Marcus ASBarr incorpora colagens e recursos visuais que dialogam com essa multiplicidade.

“Tem o Chico produtor, o Chico futurista, o Chico visionário, o Chico apaixonado, o Chico pai e filho”, então, eu vi que não tinha palavra pra tudo, então, eu resolvi chamá-lo ‘inclassificável’, porque não dá pra categorizar tanto. No livro, tem um pouquinho de todos esses Chicos”, comenta Maria Goretti França.

A memória também ocupa a Torre

O lançamento na Torre Malakoff começa às 14h e segue até as 23h. A programação inclui exposição com curadoria de Carla Gama, reunindo cartazes da coleção de Paulo André Pires, fotografias de Fred Jordão e objetos do acervo pessoal de Chico. A mostra permanecerá na Torre Malakoff até 31 de janeiro de 2027.

Às 16h, o anfiteatro recebe uma conversa sobre o livro com Goretti França, com mediação de Débora Nascimento, repórter especial da Revista Continente. À noite, das 20h às 23h, a programação musical terá apresentações das bandas Ciência de Chico (SP) e Clube da Lama (PE).

São páginas, fotografias, objetos e lembranças que nos fazem olhar para Chico para além da dimensão monumental que sua obra adquiriu: encontrar, nos vestígios deixados pelo artista, algumas das muitas possibilidades que ainda cabiam naquele menino de Rio Doce.

SERVIÇO

Lançamento de “Chico Science, inclassificável: imagens, cadernos e memórias”, de Maria Goretti França

Com exposição de parte do acervo (em cartaz até 31 de janeiro de 2027) + debate + apresentações das bandas Ciência de Chico e Clube da Lama

Quando: Sábado (28), das 14h às 23h

Onde: Torre Malakoff - Praça do Arsenal da Marinha, s/n, Bairro do Recife - Recife-PE

Acesso gratuito

Instagram: @cepeeditora

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