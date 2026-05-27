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Trio pé-de-serra Chiló, do Regente Joaquim, anuncia projeto paralelo para o ciclo junino O artista, que segue atuando no Regente Joaquim, vai levar o novo projeto para circular por bares, pequenos palcos, festas privadas, condomínios e programações culturais

O cantor e sanfoneiro Chiló, cofundador do Regente Joaquim - grupo de forró pé-de-serra do Recife, presença frequente nos festejos juninos da capital pernambucana - anunciou um projeto solo paralelo em formato reduzido para o São João: o Chiló Trio.

O artista, que segue atuando no Regente Joaquim, vai levar o novo projeto para circular por bares, pequenos palcos, festas privadas, condomínios e programações culturais com repertório popular que se conecta com a cultura nordestina.

Em trio acompanhado de zabumba e triângulo, Chiló aposta em apresentações que valorizam baião, xote e o autêntico arrasta-pé, com espaço para outras referências da música popular.

“A ideia é ampliar a agenda pequenas festas, com repertório tradicional do forró e a possibilidade de trazer, além do repertório tradicional do forró pé-de-serra e também tocar uns ‘forrós chorados’ ou ‘choros sanfonados’ - uns choros em ritmo de forró que eu também adoro”, detalha o artista, que cita influências de Dominguinhos, Luiz Gonzaga e Sivuca.

O sanfoneiro e cantor Chiló tem passagens por grupos de destaque da música pernambucana | Foto: Divulgação

Sobre o artista

Chiló é sanfoneiro cantor, instrumentista e conhecedor das raízes e da essência do gênero da música nordestina. Ajudou a fundar um dos grupos tradicionais da cena musical da cidade, o Regente Joaquim, que se debruça em um amplo repertório de clássicos do forró.



Sua trajetória começou nos anos 1990, na primeira formação da banda Chão e Chinelo, referência da cena recifense no período de efervescência do movimento manguebeat. Estudou violão popular no Conservatório Pernambucano de Música. Depois, começou a tocar a sanfona que o cunhado havia ganhado de presente.



“Mexendo, mexendo aquela coisa, conhecendo instrumento, comprei uma. E em 1995 surgiu o Chão de Chinelo na universidade. A gente fez algumas pequenas apresentações”, relembra.

“De calourada em calourada, foi crescendo, crescendo. Aí quando eu me desliguei da banda, em 1998, eu preferi privilegiar terminar a faculdade. E entraram mais dois integrantes, começaram a fazer música autoral”, conta.

Depois, Chiló tocou em outros projetos de forró como o trio Custo Mínimo e a banda Sanfona Coral. Do convite para tocar em uma festa do bloco “Eu Acho é pouco”, surgiu o grupo Regente Joaquim, que ele mantém até os dias atuais.

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