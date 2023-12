China anuncia novos planos para restringir tempo de adolescentes em videogames

A- A+

A China anunciou nesta sexta-feira (22) novos planos para restringir a indústria de jogos online, limitando as compras dentro do jogo e o comportamento de jogo compulsivo. A medida limita a três horas por semana a quantidade de tempo que menores de 18 anos podem passar jogando videogame.

Os reguladores introduziriam limites para a recarga de carteiras e aboliriam recursos destinados a aumentar o tempo de jogo, como recompensas por logins diários, conforme mostrou um rascunho publicado online pela Administração Nacional de Imprensa e Publicação (ANIP).

Na última segunda-feira (18), o órgão afirmou que as novas regras são uma resposta à crescente preocupação de que os jogos afetem a saúde física e mental das crianças.

Empresas de jogos

As empresas de jogos têm estado nervosas nas últimas semanas, à medida que a mídia estatal critica o vício em jogos entre os jovens, sinalizando uma repressão regulatória. Elas serão proibidas de fornecer serviços a menores de qualquer forma fora dos horários estipulados e devem garantir que implementaram sistemas de verificação de nomes reais, disse o regulador, que supervisiona o mercado de videogames do país.

Anteriormente, a China havia limitado o período de tempo que menores de 18 anos podiam jogar videogame a 1,5 horas em qualquer dia e três horas em feriados, de acordo com as regras de 2019.

As novas regras rapidamente se tornaram um dos tópicos mais discutidos no Weibo, plataforma equivalente ao X, antigo Twitter. Alguns usuários expressaram apoio às medidas, enquanto outros disseram estar surpresos com o quão drásticas são as regras.



Entenda

Em 2017, a Tencent Holdings (uma das maiores empresas de jogos do mundo localizada na China) disse que limitaria o tempo de jogo para alguns jovens usuários de seu principal jogo para celular, “Honor of Kings”, em resposta às reclamações de pais e professores de que as crianças estavam se tornando viciadas.

Um ano depois, citando preocupações com as taxas crescentes de miopia, Pequim disse que estava analisando possíveis medidas para restringir o uso de jogos por crianças e suspendeu as aprovações de videogames por nove meses.

Em 2019, aprovou leis que limitam os menores a menos de 1,5 horas de jogos online durante a semana e três horas nos fins de semana, não sendo permitido jogar entre as 22h e os fins de semana. às 8h. Também limitou quanto os menores poderiam gastar em itens de jogos virtuais a cada mês, com valores máximos variando de US$ 28 a US$ 57 (cerca de R$ 136 e R$ 278, respectivamente), dependendo da idade.

Além disso, os menores eram obrigados a utilizar os seus nomes verdadeiros e números de identificação nacional quando iniciavam sessão para jogar. Empresas como a Tencent e a NetEase criaram sistemas para identificar menores.

Em julho, a Tencent lançou uma função de reconhecimento facial chamada “patrulha da meia-noite”, que os pais podem ativar para evitar que as crianças usem logins de adultos para contornar o toque de recolher do governo.

Próximos passos

As novas restrições proíbem menores de 18 anos de jogar online de segunda a quinta-feira, a partir de 1º de setembro. Eles só podem jogar por uma hora, entre 20h e 21h, às sextas, sábados, domingos e feriados.

As empresas de jogos online devem garantir que implementaram sistemas de verificação de nomes reais, e todos os títulos eventualmente precisarão ser conectados a um sistema anti-vício, desenvolvido pela ANIP

