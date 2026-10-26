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CHINA

China critica a "demonização" de seus centros culturais pelos EUA

Na semana passada, o secretário de Defesa dos EUA acusou os Institutos Confúcio de terem criado "organizações adormecidas" em universidades americanas

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O secretário de Defesa dos EUA, Pete Hegseth e o presidente dos EUA, Donald TrumpO secretário de Defesa dos EUA, Pete Hegseth e o presidente dos EUA, Donald Trump - Foto: Saul Loeb/ AFP

A China acusou, nesta segunda-feira (26), os Estados Unidos de difamar e demonizar os Institutos Confúcio, depois que Washington classificou indiretamente esses centros culturais, financiados por Pequim, como "ameaças à segurança nacional".

Os Institutos Confúcio estão presentes em diversos países e geralmente funcionam dentro de universidades. Seu objetivo é difundir a cultura chinesa por meio do ensino do idioma e da organização de eventos culturais.

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Nos Estados Unidos, as autoridades os acusam de fazer propaganda a favor do governo chinês. Por isso, Washington reduziu drasticamente sua quantidade desde 2025.

Na semana passada, o secretário de Defesa dos EUA, Pete Hegseth, acusou os Institutos Confúcio de terem criado "organizações adormecidas" em universidades americanas que, segundo ele, representam "ameaças à segurança nacional".

A AFP não conseguiu verificar essas alegações, que Pequim rejeitou nesta segunda-feira por meio de seu Ministério das Relações Exteriores.

"Nos opomos ao desprestígio deliberado e à demonização dos Institutos Confúcio", declarou o porta-voz do ministério, Guo Jiakun, durante uma coletiva de imprensa.

"Os intercâmbios e a cooperação educacional entre China e Estados Unidos contribuem para fortalecer o entendimento mútuo entre os povos de ambos os países", afirmou, acrescentando que esses vínculos "não deveriam sofrer interferências nem ser minados".

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