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Cinema China: filme de animação que viralizou por ser 'ruim' supera R$ 8 milhões em bilheteria Produção de baixo orçamento sobre uma vaca em uma sequência de sonho ganhou público nas redes sociais por causa do enredo confuso e da qualidade rudimentar da animação

Um filme de animação de baixo orçamento que chamou atenção nas redes sociais por seu enredo confuso e seus gráficos de baixa qualidade se transformou em um inesperado fenômeno de bilheteria na China. Niu Lai, sobre uma vaca em uma sequência de sonho, arrecadou apenas 7.705 yuans nos primeiros 10 dias após o lançamento. Depois de viralizar, porém, ultrapassou 11,4 milhões de yuans (cerca de R$ 8 milhões na cotação atual) em bilheteria, segundo o site de acompanhamento de filmes Mao Yan.

O crescimento levou Niu Lai a disputar espaço nos cinemas com grandes produções de Hollywood, como The Odyssey e Spider-Man: Brand New Day. O longa havia recebido quase nenhuma divulgação antes de chegar aos cinemas, no começo deste mês.

A popularidade veio principalmente da reação do público à qualidade considerada ruim da produção. Uma publicação que ganhou destaque nas redes sociais resumiu a experiência de assistir ao filme: "Você pode se arrepender por 80 minutos se assistir, mas, se não assistir, vai se arrepender pelo resto da vida".

'Trabalho artesanal'

Parte dos usuários passou a elogiar justamente o aspecto rudimentar da animação. A aparência do filme foi associada por internautas a uma produção "feita à mão", apresentada como uma alternativa ao conteúdo de baixa qualidade produzido por inteligência artificial que, segundo eles, domina os algoritmos das redes sociais.

Um usuário do Weibo escreveu: "Isso sim é trabalho artesanal". Outro classificou Niu Lai como "totalmente artesanal" e chamou a produção de maior "azarão" da temporada de filmes de verão.

O filme também ganhou destaque por sua trajetória incomum nos cinemas. Como a produção praticamente não teve divulgação e sequer possuía um cartaz promocional adequado, funcionários de diferentes salas começaram a criar seus próprios cartazes para chamar a atenção do público.

Com o aumento da procura, os cinemas passaram a acrescentar novas sessões. Uma conta do Weibo dedicada ao acompanhamento de filmes classificou o desempenho como excepcional: "Esse recorde é sem precedentes e provavelmente continuará assim".

A repercussão de Niu Lai ultrapassou o universo do cinema. Parte dos comentários nas redes sociais passou a associar o desempenho inesperado do filme ao desejo por um mercado de ações "em alta".

Alguns usuários afirmaram que estavam torcendo pelo filme justamente por essa expectativa. "Se o índice chegar a 4.000 amanhã, vou ao cinema para apoiar este filme", escreveu uma pessoa no Weibo.

Outro comentário resumiu a relação entre o longa e o mercado financeiro: "É um filme terrível, mas tem um ótimo nome".

Nem todos aprovam o sucesso

A expansão das sessões também provocou críticas. No fim de semana, o estatal Beijing News publicou um comentário alertando para os riscos de ampliar o espaço destinado ao filme.

O veículo afirmou que os cinemas podem "perder a confiança" do público se "continuarem a baixar seu padrão". O comentário relacionou Niu Lai a outros filmes que já haviam sido ridicularizados por sua baixa qualidade.

Segundo o Beijing News, o longa "mais uma vez baixou o nível das expectativas do público em relação a filmes mal produzidos". O veículo também defendeu que os cinemas deveriam atuar na proteção dos espectadores.

A publicação pediu que eles "atuarem como guardiões do público e rejeitarem claramente filmes que obviamente não estejam à altura do padrão, em vez de permitirem que filmes como Niu Lai corram soltos".

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