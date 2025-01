A- A+

TikTok China sinaliza disposição para trabalhar com Trump para manter TikTok nos EUA O fundador do TikTok, Zhang Yiming, tem apoio de Elon Musk

A China indicou que está disposta a colaborar com Donald Trump para manter o TikTok operando nos Estados Unidos, após uma mudança de postura do governo chinês, que agora permite que empresas decidam sobre operações e aquisições. A posição foi uma resposta à proposta de Trump de dividir o controle do aplicativo pela metade entre os EUA e a China.

O fundador do TikTok, Zhang Yiming, tem apoio de Elon Musk, que se opõe à proibição do aplicativo e possui boas relações com autoridades chinesas.

Musk e Zhang, que se conectaram após o Congresso dos EUA ameaçar banir o TikTok, discutiram soluções para a situação.

A lei de proibição do TikTok foi aprovada em abril de 2024, mas Zhang tenta evitar a impressão de que segue as direções de Pequim.

Segundo pessoas próximas a ele, Zhang se distanciou de autoridades chinesas e, embora tenha participação majoritária na ByteDance, não é membro do Partido Comunista Chinês.

Anteriormente, autoridades chinesas já discutiram a possibilidade de permitir investidores americanos, como Musk, nas operações do TikTok nos EUA. Fonte: Dow Jones Newswires.

