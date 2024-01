A- A+

LANÇAMENTO Chinaina lança o single "Roubaram Minha Joia", frevo que conta com participação de Maestro Spok A faixa estará no álbum "Carnaval da Vingança II", que deverá ser lançado no segundo semestre de 2024

Aberta a temporada de lançamentos carnavalescos! Quem trouxe novidades musicais para a Folia de Momo foi Chinaina, que lançou, nesta terça (24), a música "Roubaram Minha Joia", um frevo satírico, desses que "tira onda" com uma situação, fazendo-a "tragicômica". A música tem arranjos de Nilsinho Amarante e participação de Maestro Spok.



"Eu sempre gostei dos frevos que fazem graça de alguma situação. Eles cantam sobre o cotidiano, o dia a dia das pessoas, a vida que acontece em seus causos divertidos", diz o artista. "'Roubaram Minha Joia' tem um pouco disso, é um frevo pra rir e fazer graça", completa.

O single, lançado pelo selo Pedra Onze, anuncia a continuação do álbum "Carnaval da Vingança", projeto de China que une frevo e hardcore. O segundo volume deverá ser lançado no segundo semestre de 2024, com novas canções autorais e releituras de obras do Pixies, Alceu Valença, Pitty, entre outros.





