Música Chinaina lança versões instrumentais de "Carnaval da Vingança" Celebrando 1 ano do lançamento do álbum, artista disponibiliza versões instrumentais de "Deixe-se Acreditar" e "Hardcore Brasileiro"; Faixas foram gravadas com Orquestra de Frevo com arranjos do Maestro Nilsinho Amarante

Para comemorar 1 ano do lançamento do álbum "Carnaval da Vingança", o pernambucano Chinaina disponibilizou nas plataformas de música versões instrumentais de "Deixe-se Acreditar" e "Hardcore Brasileiro". As faixas foram gravadas com Orquestra de Frevo com arranjos do Maestro Nilsinho Amarante. A arte da capa e o projeto gráfico são de autoria de Neilton Carvalho, integrante da banda Devotos.



Na versão original, Chinaina divide os vocais com Felipe S. na canção que é sucesso do Mombojó, "Deixe-se Acreditar". A outra faixa é “Hardcore Brasileiro”, lançada originalmente em 1999 pela banda Sheik Tosado. Com intenção de roda de pogo, acelerando o passo dos habituais 150 BPM do frevo para 180 BPM, comprovando definitivamente a tese de que o hardcore brasileiro é o frevo.

"Decidi lançar as versões instrumentais desses frevos para mostrar a riqueza dos arranjos que Nilsinho Amarante fez para as músicas e todas as nuances que formam essas composições. Sem a voz, viram frevos de rua, para serem cantados pelos foliões quando as orquestras passarem pelas ladeiras", pontua Chinaina.

Você também pode ouvir as versões originais no EP "Carnaval da Vingança", 6º álbum solo do músico, que combina duas de suas referências seminais: o frevo e o hardcore. Além das faixas originais apresentadas nesse instrumental, o EP - que foi muito elogiado em seu lançamento - traz as faixas Carnaval Infinito, em parceria com a multi instrumentista baiana Michelle Abu, e Virando Papangú, que tem a participação de Cannibal.

"Carnaval da Vingança", do pernambucano Chinaina | Capa: Neilton Carvalho, integrante da banda Devotos



Ficha Técnica

1. "Hardcore Brasileiro" (Chinaina/ Bruno Ximarú/ Hugo Carranca)

Nilsinho Amarante: trombone

Tostão Queiroga: surdo, caixa, pandeiro e pratos

Alex Santana: tuba

Fabinho Costa: trompete

Gilberto Pontes: sax tenor e alto

2. "Deixe-se Acreditar" (Chinaina/ Felipe S./ Marcelo Campello)

Nilsinho Amarante: trombone

Tostão Queiroga: surdo, caixa, pandeiro e pratos

Alex Santana: tuba

Fabinho Costa: trompete

Gilberto Pontes: sax tenor e alto

Produzido, gravado e editado por Chinaina entre janeiro e julho de 2021 no estúdio Pedra Onze (SP)

Faixas gravadas por André Oliveira no estúdio Muzak (PE)

Mixado e masterizado por Buguinha Dub no Novo Mundo (PE)

Arranjos e direção musical: Nilsinho Amarante

Capa e projeto gráfico: Neilton Carvalho

Produção executiva: Pamella Gachido

Selo Pedra Onze

Distribuição Altafonte

Sobre o artista

Conhecido por sua intensa presença de palco, o pernambucano Chinaina saiu de Olinda para se apresentar nas principais casas de show e festivais do Brasil. Já são mais de 20 anos de uma carreira eclética e consolidada. Em 2019 foi indicado ao Prêmio APCA de Melhor Álbum pelo seu 5º disco solo, "Manual de Sobrevivência para Dias Mortos". Está à frente da Banda Del Rey, criada para homenagear a obra de Roberto e Erasmo Carlos, e do projeto infantil Mini Joia. Carismático e grande comunicador, Chinaina acabou migrando dos palcos para a TV, onde já passou pela MTV Brasil, TV Bandeirantes, e atualmente está no Multishow, Canal Bis e Canal Futura, sempre falando sobre música.

