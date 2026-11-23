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Sertanejo Chitãozinho e Xororó detalham aposentadoria e como será turnê de despedida com Jorge & Mateus Em entrevista ao programa Fantástico, da TV Globo, os irmãos explicaram que a decisão de interromper a rotina de shows busca priorizar a vida pessoal

Após 56 anos de estrada, a dupla sertaneja Chitãozinho e Xororó anunciou neste domingo, 22, que vai se aposentar dos palcos. O anúncio, que repercutiu ao longo deste domingo (22), com a divulgação da entrevista, coincide com outro momento marcante para a família: nesta terça, 24, Sandy e Júnior, filhos de Xororó, vão anunciar um novo projeto juntos.

Em entrevista ao programa Fantástico, da TV Globo, os irmãos explicaram que a decisão de interromper a rotina de shows busca priorizar a vida pessoal, embora não signifique o fim definitivo das gravações em estúdio.

"Agora a gente acha que está no momento de curtir um pouco mais a vida, a família, principalmente. Eu sempre costumo dizer que nós somos operários da música. Então, todo operário precisa de um momento de descanso, e o nosso chegou agora, depois de 57 anos que a gente vai completar", afirmou Xororó.

Segundo Chitãozinho, os dois começaram a conversar de forma mais séria sobre a aposentadoria há cerca de dois anos. Xororó, porém, contou que a ideia já rondava seus pensamentos havia duas décadas e chegou a virar letra de música.

"Na minha cabeça, faz mais tempo. Eu fiz música há uns 20 anos falando disso", lembrou. "É que eu falava assim: 'Quero pôr meu sonho no caminho, quero pôr a vida para viver. Já é hora de puxar o freio, de deixar rolar e acontecer. Já escrevi minha história, já sou quem sempre sonhei. Não foi somente glória, mas venci tudo que busquei'."

Mesmo com o adeus às turnês, os irmãos deixaram aberta a possibilidade de novos lançamentos. "Como eu falei, a gente é operário da música, né? As composições vão acontecendo e a gente vai gravando, preparando. Vamos ver", disse Xororó.

Turnê de despedida com Jorge & Mateus

A despedida será marcada por uma turnê pelo País em 2027 ao lado de Jorge & Mateus, além do lançamento de uma música inédita gravada pelas duas duplas.

O espetáculo terá os shows individuais de cada dupla e encontros no palco, além de uma faixa inédita que já está gravada.

"Em alguns momentos juntos, nós vamos invadir o palco e cantar com eles, e eles vão invadir o palco para cantar com a gente", adiantou Xororó. "Vai ter uma música inédita. Que já está pronta "

"Eu acho que todo mundo vai ter com certeza o show do Chitãozinho e Xororó, o show do Jorge e Mateus e essa brincadeira de misturar e um invadir o palco", explicou Mateus.

"Eu acho que todo mundo vai se sentir um pouquinho órfão de Chitãozinho e Xororó, mas nosso desejo é que eles deem uma descansadinha e voltem", disse Jorge.

Sobre o repertório da despedida, Chitãozinho disse que a proposta é mesclar momentos acústicos e grandes sucessos. "É fazer um grand finale, um final com músicas de sucesso para cima, para deixar o pessoal animado e com saudade", concluiu.

O legado de Chitãozinho Xororó

Ao longo da conversa, a dupla também relembrou a trajetória iniciada ainda na infância e o papel decisivo que teve para abrir espaço ao gênero sertanejo nas rádios comerciais brasileiras nos anos 1980.

"A gente até brincava que a música sertaneja era proibida à luz do dia naquela época, só tocava de madrugada e no entardecer. E a música Fio de Cabelo abriu essas portas das FMs do Brasil", recordou Xororó.

Ele também mencionou Evidências, que atravessou gerações e segue entre as faixas mais executadas no País. "Dizem que é o segundo hino nacional", comentou o cantor.

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