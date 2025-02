A- A+

Big Brother Brasil BBB 25: Chitãozinho e Xororó se juntam com Sandy e Junior e fazem Show de Quarta especial Os artistas ainda surpreenderam os brothers dentro da casa e cantaram diversos sucessos no palco

Nesta quarta (5), o Show de Quarta do BBB 25 trouxe a dupla Chitãozinho e Xororó, com participações especiais de Junior Lima e de Sandy, e foi um momento especial para os brothers e sisters da casa.

Surpreendendo os participantes dentro da casa, cantando sucessos no palco e vivendo marcos inéditos em suas carreiras, os artistas realizaram um Show de Quarta especial na casa do BBB 25.

Veja o que rolou no Show de Quarta

Surpresa

Os artistas já entraram no BBB 25 causando emoção: após chegarem na casa pelo confessionário e surpreenderem os brothers, a dupla Chitãozinho e Xororó cantou "Evidências" ao lado dos participantes. Após o momento de cantoria, receberam um tour pelos cômodos.

Depois foi a vez de Sandy e Junior, filhos de Xororó, visitarem a casa do BBB 25. Junior apareceu pela escada ao lado da cozinha, enquanto Sandy pela porta principal, a cantora causou uma comoção entre os participantes. Também receberam um tour pelos cômodos.

Emoção

O Show de Quarta foi repleto de muita emoção e memórias. Juntos no Palco, Chitãozinho e Xororó e Sandy e Junior relembraram sucessos de suas carreiras.

"Evidências", "Sinônimos", "Aquela dos 30" e "Alô" fizeram parte da setlist da noite.

Ainda tiveram momentos inéditos na carreira dos artistas: Sandy e Junior cantaram juntos, pela primeira vez, a música "Me Espera", e Xororó reagiu: "Estou louco para ouvir!".

Marco

Chitãozinho e Xororó definiram o Show de Quarta, dentro da casa mais vigiada do Brasil, como um dos mais especiais em suas trajetórias.

"Eles são amorosos e estão com saudades. Quando a música bate, as pessoas se emocionam. E o pessoal do Brasil, com certeza, se emocionou também. Foi um grande prazer, muito obrigado pelo convite", diz Chitãozinho, celebrando a oportunidade de se apresentar no BBB 25.

Xororó ainda revela ter ficado feliz em encontrar os brothers da casa: "Foi emocionante a gente poder cantar e ver a energia deles cantando com a gente, ver cada olhinho de felicidade. Então, pra gente é muito legal", diz o cantor.

