Chitãozinho & Xororó vão se apresentar no Rock in Rio

A dupla sertaneja Chitãozinho & Xororó será uma das atrações do Rock in Rio 2024, que ocorrerá em setembro, no Rio de Janeiro. A informação foi confirmada ao Estadão pela assessoria dos cantores. "Chitãozinho & Xororó são os primeiros artistas sertanejos a capitanear um show no Rock in Rio", diz a mensagem. O show teria convidados, também segundo a assessoria da dupla



Procurada pela reportagem, a assessoria do festival não de manifestou até a publicação desta matéria. O espaço segue aberto





Em recente entrevista ao Estadão, Chitãozinho & Xororó disseram que "já estava mais do que na hora de um artista sertanejo participar de festivais". Antes do Rock in Rio, os irmãos, que já somam mais de 50 anos de carreira, se apresentarão no Festival Turá, em 29 de junho, no Parque Ibirapuera, em São Paulo.



A pressão do público por artistas sertanejos em festivais como o Rock in Rio começou no ano passado, depois que o The Town, promovido pela mesma empresa do evento carioca, estreou em São Paulo. Na época, o pedido era pela participação do cantor Luan Santana.



O Rock in Rio, que neste ano completa 40 anos, ocorrerá nos dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro e terá atrações como Cindy Lauper, Kate Perry, Imagine Dragons, OneRepublic, Ed Sheeran, Joss Stone, Gloria Gaynor, Lulu Santos, Iza e Jão. Os ingressos custam R$ 795 na modalidade inteira.

