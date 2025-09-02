A- A+

celebridades Chloë Grace Moretz casa com Kate Harrinson vestindo um Louis Vuitton azul A cerimônia aconteceu nesta segunda-feira (1), em Paris

A atriz de filmes como "Kick-Ass" e "Carrie", Chloë Grace Moretz, se casou com a modelo Kate Harrinson, nesta segunda-feira (1), em Paris, França. As duas estão juntas desde 2018, mas tem mantido um relacionamento sigiloso.

Apesar de serem discretas, o casal deu entrevista para a revista Vogue falando sobre detalhes da cerimônia, em especial o vestido azul de Moretz, feito pela marca de grife Louis Vuitton.

"Sua generosidade, talento artístico, dedicação e gentileza não têm limites. Nos sentimos imensamente gratos. 'Obrigado' nem começa a descrever, mas, obrigado. Sua visão tornou o nosso dia ainda mais significativo", escreveu a intérprete no seu intagram para a marca.

Confira:

