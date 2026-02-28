A- A+

REDES SOCIAIS "Chloe olhando de lado": dona de um dos memes mais famosos da internet reaparece 13 anos depois Famosa ainda bebê por uma reação viral, jovem fala sobre a própria história, mudanças de vida e planos para o futuro

Se existe um olhar capaz de resumir o clássico “sério mesmo?” da internet, ele provavelmente pertence a Chloe Clem.



A menina que ficou famosa ainda bebê pelo meme conhecido como “Chloe olhando de lado” reapareceu nas redes sociais mais de uma década depois.



Em um vídeo publicado no YouTube no fim de janeiro de 2026, a jovem de 15 anos anunciou o retorno e disse que pretende voltar a postar com frequência. “Oi, pessoal, adivinhem quem sou eu? Sou a Chloe. Estou de volta”, afirmou.

Chloe nasceu em 30 de novembro de 2010, no estado de Utah, nos Estados Unidos. Ela tinha apenas dois anos quando sua expressão desconfiada diante da câmera virou um dos memes mais reconhecidos da internet.



A cena surgiu em 2013, quando sua mãe, Katie Clem, publicou nas redes o vídeo “A surpresa de Lily na Disneylândia… de novo!”. Enquanto a irmã mais velha chorava de emoção com a viagem surpresa, Chloe reagia com um olhar cético que rapidamente se espalhou pela web.





O vídeo ultrapassou 25 milhões de visualizações no YouTube e a imagem passou a circular em plataformas como o Tumblr, onde acumulou centenas de milhares de interações em poucas semanas. A repercussão levou a família a convites, viagens e abordagens frequentes de fãs.

Do meme à adolescência

No novo vídeo, Chloe comenta como tem sido crescer depois da fama inesperada. Ela contou que se mudou do Arizona para o Tennessee e que está reconstruindo sua rotina e amizades. Aluna do primeiro ano do ensino médio, diz gostar de basquete — é fã do Golden State Warriors e de Stephen Curry — e de animes como Jujutsu Kaisen, My Hero Academia e Naruto.

A viralização também teve impacto na vida da família. Em entrevista à revista People, a mãe, Katie Clem, afirmou que o sucesso trouxe oportunidades, mas também dúvidas sobre a exposição das filhas. Em 2021, a imagem original do meme foi vendida como um NFT por US$ 74 mil, valor que, segundo ela, ajudou a família a pagar despesas por anos.

Apesar da repercussão, Chloe afirma que não ficou rica com a fama online. “As pessoas presumem que eu sou milionária, mas infelizmente não é verdade”, disse no vídeo. Ela também contou que pensa em seguir carreira como atriz.

Treze anos depois daquele olhar desconfiado que virou reação universal na internet, Chloe tenta retomar o contato com o público — desta vez por escolha própria.

