A- A+

Festa Chocalho do Neno apresenta Luiz Caldas, Bell Marques e Maestro Spok na sua edição 2026 A festa acontece no dia 7 de fevereiro, no Parador, marcando oficialmente a semana pré-carnavalesca do Recife

O Bloco Chocalho do Neno anunciou a programação para a sua edição 2026 da festa, que acontece no dia 7 de fevereiro, no Parador, marcando oficialmente a semana pré-carnavalesca do Recife.

A festa confirmou a presença de duas lendas da música baiana: Bell Marques e Luiz Caldas, ícones históricos do axé. Fechando a programação, o frevo do Maestro Spok.

Os ingressos já estão disponíveis em pré-venda e custam R$ 420 (open bar) ou R$ 2.800 Mesas para quatro pessoas. As vendas acontecem pelo site e aplicativo Bilheteria Digital, além dos pontos físicos: Bar do Neno (Rua Padre Roma, 722), Boteco Porto Ferreiro (Avenida Rui Barbosa, 458) e no Alphaiate (Avenida Boa Viagem, Segundo Jardim).

Sobre a festa

O Chocalho do Neno nasceu nas ruas do Parnamirim, idealizado por Licínio Dias e Lula Sampaio. Na última década, ganhou novo formato e estrutura com o reforço de Augusto Acioli, Sílvio Pontual e Henrique Figueira, além de Julia Dias, seguindo o legado do pai.

Informações oficiais: @blocochocalhodoneno



*Com informações da assessoria de imprensahttps://www.instagram.com/blocochocalhodoneno/

Veja também