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SHOW Chococorn leva turnê do novo álbum ao Recife em noite dedicada ao "emo caipira" Grupo paulista desembarca no Darkside Studio com repertório de *Todos os Cães Merecem o Céu e divide a programação com a banda Bruxos de Nadi

A banda Chococorn and The Sugarcanes chega ao Recife nesta quinta (2) como parte da circulação nacional da turnê "Operação Embaixo d’Água", espetáculo que marca a divulgação do disco "Todos os Cães Merecem o Céu" (2026), lançado pelo selo +um HITS. A apresentação acontece no Darkside Studio e terá ainda um show da banda Bruxos de Nadi.

Depois de passar por cidades das regiões Sudeste, Sul, Centro-Oeste e Norte do Brasil, além de estender o roteiro para Buenos Aires (Argentina) e Montevidéu (Uruguai), a excursão alcança o Nordeste, integrando uma das maiores agendas de apresentações da carreira do grupo.

Criada em Santa Bárbara d’Oeste, no interior paulista, a Chococorn and The Sugarcanes é formada por Alexandre Luz (bateria), Pedro Guerreiro (guitarra solo), Pietro Sartori (baixo) e Pipe Bacchin (guitarra base).

O quarteto ganhou projeção na cena independente ao construir uma sonoridade autoral que batizou de “emo caipira”, unindo referências do rock alternativo de bandas como American Football e Radiohead a uma abordagem marcada por experimentação, melodias delicadas e pela alternância de vozes entre todos os integrantes.

O conceito de "Operação Embaixo d’Água" foi moldado a partir da própria experiência da banda na estrada. O espetáculo acompanha as transformações vividas durante a turnê, refletindo os desafios dos deslocamentos, o desgaste das viagens e as conexões criadas em cada cidade.

SERVIÇO

Chococorn and The Sugarcanes + Bruxos de Nadi

Quando: Quinta (2), a partir das 18h

Onde: Darkside Studio - Rua Barão de São Borja, 89 - Recife, PE

Ingressos: a partir de R$ 20, no Blumie

Instagram: @chococornbanda

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