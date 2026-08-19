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Redes Sociais ''Chorando muito'' é o emoji mais usado de 2025, diz NYT; conheça os múltiplos significados Emoji da bandeira do Brasil foi o terceiro de maior crescimento no comparativo a anos anteriores; jornal cruzou dados do Google e do Reddit

Qual o emoji mais "bombado" de 2025? O jornal The New York Times analisou dados do Google e do Reddit e concluiu que o "chorando muito" () foi a grande sensação do ano passado, ultrapassando o "rolando de rir" () e o "chorando de rir" (), os mais compartilhados em anos anteriores.

O motivo da dominação do é o uso entre adolescentes, que têm parado de compartilhar o "rolando de rir" e "chorando de rir". Para esse grupo, o "chorando muito" é multiuso: vale para situações em que algo é "engraçado, emocionante ou constrangedor que dá vontade de chorar".

Para se chegar a esta conclusão, o jornal se baseou em dados de uma amostra anônima de 665 milhões de emojis usados por pessoas no mundo todo no Gboard, teclado do Google integrado à maioria dos dispositivos que usam Android, o sistema operacional mais popular do mundo. "Como os dados não contêm informações demográficas, recorremos a fóruns do Reddit para obter uma visão de como diferentes faixas etárias usam emojis. Os fóruns são proxies imperfeitos, mas revelam tendências geracionais amplas", diz a matéria.

Segundo a linguista Sali A. Tagliamonte, da Universidade de Toronto, quem está na linha de frente do uso são as meninas, consideradas a "vanguarda das mudanças linguísticas". "As mulheres tendem a ter mais laços sociais e um vocabulário emocional mais amplo", diz o texto. "E, à medida que as pessoas envelhecem, sua linguagem se torna mais estável, algo visível na fidelidade dos mais velhos aos emojis e ."

Quem vem crescendo

Ainda segundo os dados disponibilizados pelo Google, o emoji da "flor murcha" (), que geralmente significa tristeza ou desolação, é o que tem ganhado popularidade mais rapidamente, já que muita gente tem usado no lugar do "coração partido" ().

O emoji da bandeira do Brasil ()é o terceiro que mais cresceu em 2025, atrás apenas da "flor murcha" () e do emoji de "mão com dedo indicador e polegar cruzados" ( ), popularizado pelo k-pop.

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