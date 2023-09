Choro, abraço e música juntos: fãs falam sobre Sandy e Lucas no 'Altas horas'

A- A+

A produção do programa "Altas horas", da TV Globo, proibiu que o auditório — formado sobretudo por jovens — utilizasse celulares no estúdio durante a gravação que aconteceu na última terça-feira (26). Na ocasião, Sandy e Lucas Lima apareceram juntos pela primeira vez após o anúncio da separação. A atração apresentada por Serginho Groisman vai ao ar no próximo sábado (30), após a exibição da novela "Terra e paixão".

Pais do pequeno Theo, de 9 anos, os artistas — que viveram juntos por 24 anos — contaram mais detalhes sobre o fim do relacionamento e se emocionaram ao lado de Xororó e Noely, pais de Sandy. Nas redes sociais, quem esteve na plateia compartilhou alguns detalhes do programa. Também estiveram na atração os cantores Thiaguinho, Vitor Kley e a banda Roupa Nova.

Em harmonia: Sandy e Lucas fizeram questão de dizer que estão bem e que a decisão do término não é recente, e foi tomada há cerca de um mês. Ambos reforçaram que não agiram por impulso;

Música no palco: O ex-casal cantou a música "Areia", que gravaram juntos, em 2018. Emocionados, ele se abraçaram durante a performance;

Sem perder a afinação: Sandy entoou outras letras de seu repertório. São elas: "Aquela dos 30"; "Me espera", com Thiaguinho; "Meu disfarce", com Xororó; "Tudo teu", com Vitor Kley; "A lenda", com Roupa Nova;

Choro livre: Nem Sandy, nem Lucas Lima contiveram totalmente a emoção durante a gravação. Os dois deixaram escapar lágrimas durante o programa;

