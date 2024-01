A- A+

BBB 24 Choro, arrependimento e VAR: confira as reações de Nizam após eliminação Paulista foi eliminado do BBB 24 no domingo (21), após ser indicado ao Paredão pela votação da casa

Depois de ser eliminado do BBB 24 neste domingo (21), Nizam foi convidado pelo programa Bate-Papo BBB para comentar sua participação no jogo. Thais Fersoza e Ed Gama entrevistaram o executivo de vendas paulista, que encarou o Paredão ao lado de Pitel e Raquele, recebeu 17,14% da média dos votos para permanecer na casa.

Revendo erros

Na entrevista, Nizan foi confrontado com seus erros no programa, a exemplo da conversa, no Quarto do Líder, com Rodriguinho e Vinicius, sobre o corpo de Yasmin. Ao rever a cena, o paulista comentou sobre a sua atitude.

Thais Fersoza questionou se ele considerava ser uma atitude machista, e o ex-brother, além de concordar, ressaltou: "Eu tentei medir as palavras na hora que eu ia falar da Yasmin. Foi uma infelicidade gigantesca (...) em qualquer lugar, isso não é aceitável", completou o brother.



Depois, Nizam assistiu ao momento em que Rodriguinho criticou suas falas sobre o corpo de Yasmin. "Ele está certo. Ele podia ter falado para mim, para me ensinar. A desconstrução a gente precisa das pessoas ao redor também. [...] Fico olhando, agora, a vergonha que minha mãe e minha irmã devem estar de mim", disse o eliminado.



Choro e arrependimento

Ao observarr um painel com todos os jogadores da edição, Nizam foi questionado sobre quem seria a planta, o protagonista e o vilão da temporada. Ele escolheu, respectivamente, Raquele e Beatriz para as duas primeiras perguntas.

Ele não pensou duas vezes e se colocou no lugar de "malvado" do BBB 24. "Já saiu. Eu. Pelas minhas frases, gente, pelo amor de Deus! Quem é que fala essas coisas? Quem é que faz o que eu fiz?", afirmou, chorando.

