Choro compulsivo, abraço e homenagem: cantor Leonardo se emociona em chá revelação de neto

O cantor Leonardo não conteve a emoção (e o choro compulsivo) durante o chá revelação do neto José Leonardo, fruto do relacionamento entre o filho Zé Felipe e a influenciadora digital Virgínia Fonseca. Na noite da última terça-feira (20), as famílias de ambos se reuniram na fazenda do artista sertanejo para um evento — com direito a transmissão ao vivo por meio das redes sociais — que mostrou que o bebê é um menino.

No momento em que os balões que faziam parte da decoração do local ficaram azuis — para simbolizar que a criança será um menino —, Leonardo abraçou o filho e a nora, comovido. Imagens compartilhadas por meio do Instagram mostram o cantor derramando lágrimas. É que o nome do bebê que vem aí é uma homenagem a ele.

Religiosos e com formação vinculada ao cristianismo, Zé Felipe e Virgínia Fonseca mantêm um combinado de que todos os filhos de ambos terão como primeiro nome Maria (caso seja menina) e José (caso seja menino). Os dois já são pais de Maria Alice, de 2 anos, e Maria Flor, de 1 ano.

Com a vinda do primeiro filho do sexo masculino, o casal decidiu realizar um tributo ao patriarca da família sertaneja. "É uma homenagem para o Leo [cantor], e o Zé também disse que se fosse menino queria o nome dele. Então, será um nome especial", contou Virgínia, numa entrevista recente.

Em uma simples live no Instagram para anunciar que seu terceiro filho como sertanejo Zé Felipe será um menino, Virginia Fonseca chegou a reunir mais de 1,4 milhão de pessoas para assistir ao seu chá de revelação. O feito dá um ideia da força da influencer nas redes sociais: só no Instagram são mais de 45 milhões de seguidores, numa das maiores bases de fãs do país.

Fortuna milionária

A influencer conseguiu transformar popularidade nas redes em dinheiro, tornando-se uma das mais bem sucedidas de sua área. Mas de onde vem a sua fortuna?

Dona de três marcas, a influenciadora aposta em "publis", fazendo publicidade para sua própria empresa ou para terceiros. Apenas em uma live no ano passado, na qual promoveu a sua marca de cosméticos WePink, ela teria recebido, em 13 horas e 30 minutos de transmissão, R$ 22 milhões. Segundo a influenciadora, foram R$ 59 milhões embolsados só com três lives no ano passado.

A influenciadora vive uma vida luxuosa em Goiânia, que mostra em seus perfis. A facilidade com que se relaciona com os fãs como se fosse amiga íntima de todos eles, faz com que a maior parte seja diretamente impactada por tudo o que ela faz na internet.

Segundo informações da revista Forbes, Virgínia já faturou cerca de R$ 17 milhões com uma de suas linhas de perfume, em apenas três meses após o lançamento da marca. Além disso, a influenciadora vendeu cerca de 110 mil frascos, alcançando a marca de 1.200 frascos vendidos por dia. No ano passado, ela revelou o faturamento da WePink em 2022: R$ 168.599.334,48.

Ela também é sócia de uma empresa de procedimentos estéticos e da agência de marketing Talismã Digital, ao lado da família do marido. A influenciadora também espera levar os sucessos das redes para a TV aberta. O "Sabadou com Virginia" está previsto para entrar na programação do SBT em 6 de abril, no horário das 22h15. Quando vazou que o salário de Virgínia seria de R$ 60 mil, muitos acharam baixo em relação a outros apresentadores e a seus próprios ganhos, mas neste valor não estão incluídas as participações em merchandising que estão em seu contrato.

